Rota oluşturuldu: Yunanistan
Ünlüler, sezonun yorgunluğunu tatilde atıyor. Yunanistan, ünlülerin tatil rotasında eğilim haline geldi. Yunanistan'ın tercih edilme nedenlerinden başında tanınmadan rahatça hareket edebilmeleri geliyor
SERENAY SARIKAYA
Serenay Sarıkaya, yaz mevsimini Yunanistan'da karşıladı.
Tatilin tadını çıkaran Sarıkaya, iddialı bikinileriyle verdiği pozları paylaştı.
"Atın beni denizlere, yalan dünya size kalsın…" diyen ünlü oyuncu, "Şimdi çalışma zamanı" ifadelerini kullanarak sezonu erken kapattı.
DEMET ÖZDEMİR
Demet Özdemir, Oğuzhan Koç ile boşanmasının ardından soluğu Yunanistan'da aldı.
Yunanistan'ın başkenti Atina'dan ev satın alan oyuncu, tatil karelerini de yayımladı.
ALİNA BOZ - UMUT EVİRGEN
4 yıldır birlikte olduğu Mithatcan Özer ile ilişkisini geçtiğimiz haftalarda sonlandıran Alina Boz, gönlünü Umut Evirgen'e kaptırdı.
Birlikte Yunanistan'da tatil yapan taze aşıklar, romantik anlar yaşadı.
NİLPERİ ŞAHİNKAYA
Yunanistan'da tatil yapmayı tercih eden ünlü isimlerden biri de Nilperi Şahinkaya...
Nilperi Şahinkaya, Atina'da bulunan Vouliagmeni Nehri'ni ziyaret etti.