Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Serenay Sarıkaya, adliyede - Magazin haberleri

        Serenay Sarıkaya, ifade verdi

        Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, menajeri Ayşe Barım hakkında yürütülen soruşturma kapsamında ifade verdi. Adliye çıkışında Sarıkaya; "Dişimle, tırnağımla bugünlere gelmişim, bir itibarsızlaştırma çabası var" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.01.2025 - 10:50 Güncelleme: 15.01.2025 - 12:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Serenay ifade verdi
        ABONE OL

        İstanbul Başsavcılığı tarafından ünlü oyuncuların menajeri Ayşe Barım hakkında yürütülen soruşturma kapsamında yeni bir gelişme yaşanmıştı. Serenay Sarıkaya, tanık sıfatıyla ifadesi alınmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığı'na çağrılmıştı.

        Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; ünlü oyuncu, ifade vermek için Çağlayan Adliyesi'ne gitti. Sarıkaya'ya, ID İletişim PR Sorumlusu Gülbahar Karakuş eşlik etti. Serenay Sarıkaya basın mensuplarının 5 milyon dolar para aldığı iddialarına yönelik sorusunu yanıtsız bıraktı.

        "İTİBARSIZLAŞTIRMA ÇABASI"

        Serenay Sarıkaya, 20 dakika ifade verdi. Ünlü oyuncu, adliye çıkışında açıklama yaparak; "Hakkımızda çıkan yalan ve iftiralarla ilgili ifade verdim. İftiralarla ilgili ben de hukuki bir süreç başlatacağım. Dişimle, tırnağımla bugünlere gelmişim, bir itibarsızlaştırma çabası var" dedi.

        REKLAM

        Soruşturma kapsamında, Ayşe Barım'a yurt dışına çıkış yasağı konulmuştu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #serenay sarıkaya
        #Ayşe Barım
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Kahvaltı sonrası vahşet! Aynı aileden 3 kişi boğazı kesilerek öldürüldü!
        Kahvaltı sonrası vahşet! Aynı aileden 3 kişi boğazı kesilerek öldürüldü!
        İstanbul'da ulaşıma yüzde 35 zam
        İstanbul'da ulaşıma yüzde 35 zam
        İkinci Trump döneminde neler yaşanacak?
        İkinci Trump döneminde neler yaşanacak?
        Transferde 2 rakip birden!
        Transferde 2 rakip birden!
        Şantiyede facia! Üzerine 1 tonluk kepçe kovası düştü
        Şantiyede facia! Üzerine 1 tonluk kepçe kovası düştü
        Lavrov'dan Napolyon ve Hitler benzetmesi
        Lavrov'dan Napolyon ve Hitler benzetmesi
        "Gördüğünüze inanın, duyduğunuza değil"
        "Gördüğünüze inanın, duyduğunuza değil"
        Schmidt ısrarı!
        Schmidt ısrarı!
        Özdil “olağan dışı” demişti
        Özdil “olağan dışı” demişti
        Tarihî rekor kırıldı
        Tarihî rekor kırıldı
        Güney Kore'nin azledilen lideri Yoon gözaltında
        Güney Kore'nin azledilen lideri Yoon gözaltında
        Dünyanın en gizemli ve korkutucu noktası!
        Dünyanın en gizemli ve korkutucu noktası!
        Beraber olsalar da ayrılar
        Beraber olsalar da ayrılar
        Kilo verince yağlar nereye gider?
        Kilo verince yağlar nereye gider?
        "Çocuk yapacağıma sörf yaparım"
        "Çocuk yapacağıma sörf yaparım"
        İsrail'de ateşkes beklentisi
        İsrail'de ateşkes beklentisi
        Kışın D vitamini eksikliği depresyon sebebi
        Kışın D vitamini eksikliği depresyon sebebi
        Fenerbahçe kafasını kullanıyor!
        Fenerbahçe kafasını kullanıyor!
        S Sport’a yasa dışı bahis cezası
        S Sport’a yasa dışı bahis cezası