ÖPÜCÜKLÜ UĞURLAMA

Aşklarını artık göz önünde yaşayan ikili, uzun bir süre sohbete daldı. Ünlü oyuncu, gecenin ilerleyen saatlerinde ise evine doğru yol almak için hazırlandı. Bu sırada sevgilisine sarılan Evirgen, Sarıkaya'yı öpücüklere boğdu. Bir hayli keyifli olan çift, böylelikle ilk kez görüntülenmiş oldu.