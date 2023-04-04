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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Serenay Sarıkaya'nın annesini görenler güzelliği karşısında büyülendi! "Abla kardeş gibisiniz!"

SHOW TV ekranlarında yayınlandığı günden beri reyting rekorları kıran Aile dizisinde Devin karakterini canlandıran başarılı oyuncu Serenay Sarıkaya, kariyerinin yanında özel hayatıyla da gündem olan isimler arasında yer alıyor. Ünlü güzelin son olarak annesi merak konusu oldu. Görenler gözlerine inanamadı.

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  • Serenay Sarıkaya'nın annesini görenler güzelliği karşısında büyülendi! "Abla kardeş gibisiniz!"

    Limon Ağacı ile başlayan kariyerinde Adanalı, Lale Devri, Medcezir, Fi, Alice Müzikali gibi yapımlarla yükselişe geçen Serenay Sarıkaya, şimdilerde Aile dizisinde Devin karakterini canlandırıyor.
  • Serenay Sarıkaya'nın annesini görenler güzelliği karşısında büyülendi! "Abla kardeş gibisiniz!"

    1 Temmuz 1992'de Ankara'da Ümran Seyhan ve Mustafa Sarıkaya'nın çocuğu olarak dünyaya gelen Serenay Sarıkaya'nın annesini görenler gözlerine inanamıyor.
  • Serenay Sarıkaya'nın annesini görenler güzelliği karşısında büyülendi! "Abla kardeş gibisiniz!"

    Bir süre ailesiyle Antalya'da yaşayan Sarıkaya, 7 yaşındayken anne ve babasının ayrılmasından sonra babasının başka bir evlilik yapması üzerine annesiyle birlikte İstanbul'da geldi.
  • Serenay Sarıkaya'nın annesini görenler güzelliği karşısında büyülendi! "Abla kardeş gibisiniz!"

    Sosyal medyayı aktif olarak kullanan ünlüler arasında yer alan Serenay Sarıkaya, annesi Ümran Seyhan ile sık sık paylaşımda bulunuyor. Sevilen oyuncunun annesini görenler, güzelliği karşısında hayran kalıyor. 
  • Serenay Sarıkaya'nın annesini görenler güzelliği karşısında büyülendi! "Abla kardeş gibisiniz!"

    İşte Serenay Sarıkaya ve annesi...
  • Serenay Sarıkaya'nın annesini görenler güzelliği karşısında büyülendi! "Abla kardeş gibisiniz!"

    Birçok sosyal medya kullanıcısı, Serenay Sarıkaya'nın annesiyle olan gönderilerinin altına, "Abla, kardeş gibisiniz", "Çok benziyorsunuz", "Güzelliğinizi annenizden almışsınız" gibi yorumlar yapıyor.
  • Serenay Sarıkaya'nın annesini görenler güzelliği karşısında büyülendi! "Abla kardeş gibisiniz!"
  • Serenay Sarıkaya'nın annesini görenler güzelliği karşısında büyülendi! "Abla kardeş gibisiniz!"
  • Serenay Sarıkaya'nın annesini görenler güzelliği karşısında büyülendi! "Abla kardeş gibisiniz!"
  • Serenay Sarıkaya'nın annesini görenler güzelliği karşısında büyülendi! "Abla kardeş gibisiniz!"
  • Serenay Sarıkaya'nın annesini görenler güzelliği karşısında büyülendi! "Abla kardeş gibisiniz!"
  • Serenay Sarıkaya'nın annesini görenler güzelliği karşısında büyülendi! "Abla kardeş gibisiniz!"
  • Serenay Sarıkaya'nın annesini görenler güzelliği karşısında büyülendi! "Abla kardeş gibisiniz!"
  • Serenay Sarıkaya'nın annesini görenler güzelliği karşısında büyülendi! "Abla kardeş gibisiniz!"
  • Serenay Sarıkaya'nın annesini görenler güzelliği karşısında büyülendi! "Abla kardeş gibisiniz!"
  • Serenay Sarıkaya'nın annesini görenler güzelliği karşısında büyülendi! "Abla kardeş gibisiniz!"
  • Serenay Sarıkaya'nın annesini görenler güzelliği karşısında büyülendi! "Abla kardeş gibisiniz!"
  • Serenay Sarıkaya'nın annesini görenler güzelliği karşısında büyülendi! "Abla kardeş gibisiniz!"
  • Serenay Sarıkaya'nın annesini görenler güzelliği karşısında büyülendi! "Abla kardeş gibisiniz!"
  • Serenay Sarıkaya'nın annesini görenler güzelliği karşısında büyülendi! "Abla kardeş gibisiniz!"

Haberi Hazırlayan : Melis Göroğulları
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