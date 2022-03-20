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Serenay Sarıkaya'yı güldüren soru

Geçtiğimiz günlerde yaklaşık altı aydır aşk yaşadığı Umut Evirgen ile ilk kez yan yana görüntülenen Serenay Sarıkaya, dün akşam Nişantaşı'ndaydı

HABERTURK.COM
  • 01
    Serenay Sarıkaya'yı güldüren 'Umut Evirgen' sorusu

    Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Serenay Sarıkaya, dün akşam Nişantaşı'nda objektiflere yansıdı. Bir reklam filmi için kamera karşısına geçen Sarıkaya, sabah 11.00'de girdiği fotoğraf çekimini akşam 20.00'de bitirdi.
  • 02
    Serenay Sarıkaya'yı güldüren 'Umut Evirgen' sorusu

    İLK KEZ GÖRÜNTÜLENMİŞLERDİ

    Geçtiğimiz günlerde 'Alice Müzikali' sonrası yaklaşık altı aydır aşk yaşadığı işletmeci Umut Evirgen ile Emirgan'daki bir mekanda ilk kez yan yana görüntülenen Sarıkaya, neşeli halleriyle dikkat çekmişti.
  • 03
    Serenay Sarıkaya'yı güldüren 'Umut Evirgen' sorusu

    "ÇOK YORULDUM" 

    Serenay Sarıkaya, muhabirlerin "Umut Bey ile samimi davranışlarınız çok konuşuldu. Neler söylemek istersiniz?" sorusuna gülerek "Arkadaşlar gerçekten teşekkür ederim. Bugün çok yoruldum. Sonra konuşuruz." yanıtını vermekle yetindi.

    29 yaşındaki oyuncu, daha sonra oradan ayrılıp evinin yolunu tuttu.
  • 04
    Serenay Sarıkaya'yı güldüren 'Umut Evirgen' sorusu

    "BUNLAR İDDİA" DEMİŞTİ

    Öte yandan Serenay Sarıkaya'nın geçtiğimiz yıl eylül ayında Evirgen ile birlikte olduğu iddia edilmişti. Oyuncu, "Sizin de dediğiniz gibi; bunlar iddia... Böyle şeylerle uğraşmaktan, bu haberlerden sıkıldım." açıklamasını yapmıştı.

    İTİRAF ETMİŞTİ

    Sarıkaya'nın bu sözlerinden aylar sonra Evirgen'den şaşırtan bir itiraf gelmişti. İşletmeci, Serenay Sarıkaya ile aşk yaşadığını doğrulamıştı.
  • 05
    Serenay Sarıkaya'yı güldüren 'Umut Evirgen' sorusu

    AŞK BELGELENMİŞTİ

    Ünlü oyuncu, kısa süre sonra Rumeli Hisarı'ndaki restorandan çıktıktan sonra gece yarısı Umut Evirgen'in aracında objektiflere yansımıştı.

    Etiler'de bulunan evine giden ve çıkan "aşk" haberleriyle ilgili hiçbir zaman konuşmayan Sarıkaya ile Umut Evirgen'in aşkı böylelikle belgelenmiş olmuştu.
  • 06
    Serenay Sarıkaya'yı güldüren 'Umut Evirgen' sorusu

    KISA SÜRELİ AYRILIK

    Çift, 2022 yılını da Fransa'nın başkenti Paris'te karşılamıştı. Eyfel Kulesi'ni gören lüks bir otelde konakladıkları konuşulan ikili, birkaç gün sonra İstanbul'a dönmüştü. Çift, tatil dönüşü yollarını ayırma kararı almıştı.
  • 07
    Serenay Sarıkaya'yı güldüren 'Umut Evirgen' sorusu

    KORUMALARINI GÖNDERMİŞTİ

    Ardından Evirgen, geçtiğimiz haftalarda öğlen saatlerinde otomobiliyle evine doğru giderken aracı kimliği belirsiz kişi tarafından tekmelen Sarıkaya'ya, kendi korumalarını göndermişti. Çift, bu hamlenin ardından yeniden bir araya gelmişti.
  • 08
    Serenay Sarıkaya'yı güldüren 'Umut Evirgen' sorusu

    'SEVGİLİLER GÜNÜ'NDE BAŞ BAŞA

    İilişkilerine bir şans daha veren Serenay Sarıkaya-Umut Evirgen çifti, "14 Şubat Sevgililer Günü"nü Zincirlikuyu'daki bir otelde birlikte geçirmişti. İlişkilerini gözlerden uzakta yaşamaya çalışan ikili, kaldıkları otelde sadece yemek yemek için odadan çıkmıştı.
  • 09
    Serenay Sarıkaya'yı güldüren 'Umut Evirgen' sorusu

    'SELFIE' KUYRUĞU

    Otelin restoran bölümünde baş başa yemek yiyen çifti, ünlü oyuncunun hayranları rahat bırakmamıştı. Sarıkaya, fotoğraf çektirmek isteyen sevenlerini kırmayınca, restoranda dakikalarca 'selfie' kuyruğu olduğu öğrenilmişti.

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