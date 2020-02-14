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Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) E-ticaret Meclisi Üyesi Cenk Çiğdemli, "14 Şubat'ta e-ticaret cirolarında geçen yıla kıyasla en az yüzde 20 oranında artış bekliyoruz. Deneyim hediyeleri yükseliş trendinde" dedi. Geçen yıl 2.5 milyar TL olan Sevgililer Günü'nde yapılan kartlı ödemelerin bugün 3 milyar TL'yi aşması bekleniyor.

Geçen yıl Bankalararası Kart Merkezi (BKM) verilerine göre 14 Şubat Sevgililer Günü'nde yaklaşık 2.5 milyar TL’lik kartlı ödeme gerçekleştiğini hatırlatan Çiğdemli, “Bunun dörtte biri internet satışlarından gelmişti. 8-14 Şubat haftasında ise en fazla artış görülen kuyumculuk, elektronik eşya ve kozmetik sektörlerinde yapılan kartlı ödemelerin yüzde 24’ü internetten yapılmıştı” diye konuştu.

Son 5 yılın online alışveriş yükseliş grafiklerini değerlendiren Çiğdemli, şunları aktardı:

"Son 5 yılın rakamlarına bakıldığında 14 Şubat Sevgililer Günü'nde yapılan kartlı ödemelerin 1 milyar liradan 2.5 milyar liraya ulaştığını görüyoruz. Bu da Sevgililer Günü'nde hediye almak için vatandaşların online ticaret sitelerine artan talebini gösteriyor. Rakamlar Sevgililer Günü'nde ortalama sepet tutarının 300 lira olduğunu gösteriyor. E-ticaret site trafiklerinin artış grafiğini göz önünde bulundurduğumuzda, bu yıl 14 Şubat'ta ciroların geçen senenin aynı dönemine oranla en az yüzde 20 artış göstereceğini öngörüyoruz.”

TOBB E-ticaret Meclisi üyeliği yanında Ticimax E-ticaret Sistemleri Kurucusu da olan Cenk Çiğdemli, alışveriş kolaylığı, çok sayıda ürün seçeneği ve kampanyaların, Sevgililer Günü gibi özel dönemlerde e-ticarete olan ilgiyi katladığını belirtti.

1.5 MİLYON ÇİÇEK SİPARİŞİ BEKLENİYOR

Çiğdemli Sevgililer Günü kapsamında alınan hediyelerde şu trendlerin öne çıktığını söyledi:

“En çok kalpli ürünler rağbet görürken, özellikle 18-24 yaş aralığında teknolojik ürünler, hobi ürünleri, oyuncaklar, 25-36 yaş aralığında ise mücevher, kol saati, cep telefonu ve bilgisayar öne çıkıyor. Çiçek vazgeçilmezler arasındaki yerini koruyor. Bu yıl için 14 Şubat'ta 1.5 milyon çiçek siparişi öngörülüyor. Çikolata, aksesuar, mücevher, çantalar ve cüzdanlar da en çok tercih edilen hediye seçenekleri arasında. Hediye alışverişini son güne bırakanların sayısı geçen yıl yüzde 30'lardaydı. Bu nedenle e-ticaret sitelerinin aynı gün teslimat seçeneklerini iyi ayarlamaları gerekiyor. Ayrıca deneyim ekonomisi çok hızlı büyüyor. Özel günler de bundan nasibini alıyor. Son yıllarda etkinlik bileti, kurs, tatil, hobi eğitimleri, SPA ve otel rezervasyonu gibi deneyim odaklı hediyeler de yükselişte."