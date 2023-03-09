Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sevilla-Fenerbahçe maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte Jesus'un Sevilla maçı 11'i

Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda bu akşam Sevilla ile karşılaşacak. Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe, B Grubu'nu yenilgisiz lider tamamlayarak son 16 turuna kaldı. Sevilla ise Şampiyonlar Ligi'nde grubunu üçüncü tamamlayarak UEFA Avrupa Ligi'ne geldi. Fenerbahçe deplasmanda oynayacağı ilk maçtan avantajlı bir skorla ayrılarak turu geçmek istiyor. Peki Sevilla - Fenerbahçe maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte Jorge Jesus'un Sevilla maçı muhtemel 11'i ve maça dair tüm detaylar...

ABONE OL
AA / HABERTURK.COM
  • Sevilla Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Jesus'un ilk 11'i... UEFA Avrupa Ligi Sevilla Fenerbahçe maçı hangi kanalda? FB maçı bugün mü?

    Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında bu akşam deplasmanda İspanyol takımı Sevilla ile karşılaşacak.
  • Sevilla Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Jesus'un ilk 11'i... UEFA Avrupa Ligi Sevilla Fenerbahçe maçı hangi kanalda? FB maçı bugün mü?

    İspanya'nın Sevilla kentindeki Ramon Sanchez Pizjuan Stadyumu'nda, TSİ 23.00'te başlayacak karşılaşmayı, Fransa Futbol Federasyonundan hakem François Letexier yönetecek. Müsabakada Letexier'in yardımcılıklarını Cyril Mugnier ve Mehdi Rahmouni yapacak. Sevilla - Fenerbahçe maçını Exxen canlı yayınlayacak.
  • Sevilla Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Jesus'un ilk 11'i... UEFA Avrupa Ligi Sevilla Fenerbahçe maçı hangi kanalda? FB maçı bugün mü?

    Fenerbahçe ve Sevilla, 2008 yılında Şampiyonlar Ligi son 16 turunda eşleşmiş, sarı-lacivertliler, İspanyol rakibini eleyerek adını çeyrek finale yazdırmıştı.
  • Sevilla Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Jesus'un ilk 11'i... UEFA Avrupa Ligi Sevilla Fenerbahçe maçı hangi kanalda? FB maçı bugün mü?

    Avrupa Ligi'nin 6 kupayla en çok kazanan takımı olan Sevilla, Manchester City, Borussia Dortmund ve Kopenhag'ın olduğu Şampiyonlar Ligi G Grubu'nu 3. sırada tamamlayarak yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam etti. Play-off turunda Hollanda'nın PSV Eindhoven takımıyla eşleşen Sevilla, evinde 3-0 yendiği rakibine deplasmanda 2-0 yenilmesine rağmen tur atladı ve Fenerbahçe'nin rakibi oldu.
  • Sevilla Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Jesus'un ilk 11'i... UEFA Avrupa Ligi Sevilla Fenerbahçe maçı hangi kanalda? FB maçı bugün mü?

    Fenerbahçe'de Luan Peres, Gustavo Henrique, Serdar Dursun ve Ezgjan Alioski maç kadrosuna alınmayan isimler olarak dikkat çekti.
  • Sevilla Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Jesus'un ilk 11'i... UEFA Avrupa Ligi Sevilla Fenerbahçe maçı hangi kanalda? FB maçı bugün mü?

    Sevilla'da Marcao, Karim Rekik ve antrenmanlara yeni başlayan Löic Bade kadroda yer almadı.
  • Sevilla Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Jesus'un ilk 11'i... UEFA Avrupa Ligi Sevilla Fenerbahçe maçı hangi kanalda? FB maçı bugün mü?

    İŞTE JESUS'UN SEVILLA MAÇI MUHTEMEL 11'İ

    Altay
  • Sevilla Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Jesus'un ilk 11'i... UEFA Avrupa Ligi Sevilla Fenerbahçe maçı hangi kanalda? FB maçı bugün mü?

    Osayi-Samuel
  • Sevilla Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Jesus'un ilk 11'i... UEFA Avrupa Ligi Sevilla Fenerbahçe maçı hangi kanalda? FB maçı bugün mü?

    Attila Szalai
  • Sevilla Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Jesus'un ilk 11'i... UEFA Avrupa Ligi Sevilla Fenerbahçe maçı hangi kanalda? FB maçı bugün mü?

    Samet Akaydin
  • Sevilla Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Jesus'un ilk 11'i... UEFA Avrupa Ligi Sevilla Fenerbahçe maçı hangi kanalda? FB maçı bugün mü?

    Ferdi Kadıoğlu
  • Sevilla Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Jesus'un ilk 11'i... UEFA Avrupa Ligi Sevilla Fenerbahçe maçı hangi kanalda? FB maçı bugün mü?

    Willian Arao
  • Sevilla Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Jesus'un ilk 11'i... UEFA Avrupa Ligi Sevilla Fenerbahçe maçı hangi kanalda? FB maçı bugün mü?

    Miguel Crespo
  • Sevilla Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Jesus'un ilk 11'i... UEFA Avrupa Ligi Sevilla Fenerbahçe maçı hangi kanalda? FB maçı bugün mü?

    Miha Zajc
  • Sevilla Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Jesus'un ilk 11'i... UEFA Avrupa Ligi Sevilla Fenerbahçe maçı hangi kanalda? FB maçı bugün mü?

    Diego Rossi
  • Sevilla Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Jesus'un ilk 11'i... UEFA Avrupa Ligi Sevilla Fenerbahçe maçı hangi kanalda? FB maçı bugün mü?

    Joshua King
  • Sevilla Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Jesus'un ilk 11'i... UEFA Avrupa Ligi Sevilla Fenerbahçe maçı hangi kanalda? FB maçı bugün mü?

    Enner Valencia

Haberi Hazırlayan : Özer Çak
Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.