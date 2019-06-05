SGK ÇOCUKLU ÇİFTLERİN TÜP BEBEK TEDAVİSİNİ KARŞILAR MI?

Soru: 2008 yılında evlendim, tüp bebek yöntemiyle 4 yıl sonra oğlumuz oldu. Oğlumuz kardeş istiyor. Normal yollarla çocuk sahibi olamadık. SGK tüp bebek tedavimizi karşılar mı? (Yasin Ö.)

Yanıt: Yasin Bey, Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) tüp bebek tedavisini karşılayabilmesi için, evli çiftin son üç yıldır çocuk sahibi olamadığının sağlık kurulu raporuyla belgelendirilmesi; kadının 23 yaşından büyük ve 40 yaşından küçük olması gerekiyor.

Sağlam çocuğu bulunan çiftin, ikinci bir çocuk sahibi olmak için tüp bebek tedavisi karşılanmıyor. Ancak, eşlerin birinin veya ikisinin önceki evliliklerinden çocuğu olup, birlikte çocukları yoksa, bu durumda SGK tüp bebek tedavisini üç denemeye kadar karşılıyor.

SGK, birlikte çocuğu bulunan çiftlerin, mevcut çocuğun hasta olması ve sadece kök hücre tedavisiyle iyileşeceği yönünde sağlık kurulu raporu bulunması halinde de kök hücre vericisi kardeş doğması için yapılacak tüp bebek tedavisini karşılıyor.

Ayrıca, genetik hastalığı bulunan veya taşıyıcı olduğu bilinen çiftler, hasta çocukları olsa bile, sağlıklı çocuk sahibi olmak için tüp bebek tedavisi alabiliyorlar.

SGK, sağlam bir çocuğunuz bulunduğu için, sadece ikinci bir kardeş dünyaya getirmek amacıyla yapacağınız tüp bebek tedavisini karşılamaz.

SİGORTA GİRİŞİ GEÇ YAŞTA YAPILAN İÇİN BAĞ-KUR EMEKLİLİĞİ DAHA KOLAY

Soru: Annemin doğum tarihi: 01.01.1958

Sigorta başlangıç tarihi: 01.03.2004

2011 yılına kadar 2625 tarım sigortası yapıldı, sonrası ek - 5 tarım sigortasıyla devam etti. Sigorta gün sayısı 4070. Sigorta süresine dahil edilebilecek doğumu bulunmuyor.

Şu an 61 yaşında ve 25 yıl çalışma şartını tamamlama şansı olamayacağından yaşlılıktan ötürü emekli olabilme şansı var mıdır? (Ayşe Dağtekin)

Yanıt: Ayşe Hanım, sizin de belirttiğiniz gibi annenizin SSK’dan emekli olabilmesi için ya 7000 prim gününü doldurması ya da 25 yıl sigortalılık süresiyle 4500 günle emekli olması gerekiyor.

İlk sigorta başlangıcı 46 yaşında olduğu için, anneniz BAĞ-KUR’dan 15 yıl prim ve 60 yaşa tabi olarak daha erken emekli olabilir.

Anneniz iki ay daha ek - 5 tarım sigortası primi yatırdıktan sonra isteğe bağlı sigortaya geçerek kalan günleri isteğe bağlı sigorta ile tamamlamalı. Prim günlerini 3 yıl 8 ayda tamamlayabilir. Prim gününü tamamladıktan sonra emeklilik dilekçesi verebilir. Böylece on yıl yerine, 3.5 yıl sonra emekli olabilir. Ek - 5 tarım sigortasında prim ödemeye 2 aydan sonra devam ederse, emekli aylığı gecikir. Bu hususa dikkat etmelisiniz.

2008'DEN SONRA İŞE GİRENLER YAŞTAN 5400 PRİM GÜNÜYLE EMEKLİ OLABİLİR

Soru: Babam 01.07.1966 doğumlu, ilk sigorta girişi 53 yaşında iken 01.09.2008 tarihinde yapıldı. Toplam prim gün sayısı 2796. Babam ne zaman emekli olabilir? Yaştan emekli olabilir mi? (Yunus Mitan)

Yanıt: Yunus Bey, 30 Nisan 2008 tarihinden sonra işe başlayanlar, hangi statüde çalışırlarsa çalışsınlar, yaştan emeklilik bakımından aynı kurallara tabi. Babanız 5400 prim gününü 31 Aralık 2035 tarihine kadar doldurmak şartıyla, 63 yaşında emekli olabilir. 5400 günü doldurması için 7 yıl 3 ay prim ödemesi gerekiyor. Prim gününü tamamladığı takdirde 1 Temmuz 2029 tarihinde emekliliğe hak kazanır.

EMEKLİLİK İÇİN EN İYİ YOL

Soru: 03.02.1981 doğumluyum, ilk işe giriş tarihim 14.01.2001. İlk 10 yıl 3600 gün sigortam var. Şu an toplam 4000 gün sigortam bulunuyor. Halen sigortalı olarak çalışıyorum. Emeklilik için nasıl bir yol izlemeliyim? (Ahu demir)

Yanıt: Ahu Hanım, SSK’dan 7200 prim günüyle veya 25 yıl sigortalılık süresi ve 4500 prim günüyle 58 yaşında emekli olabilirsiniz. BAĞ-KUR’dan ise 5400 prim günüyle 60 yaşında emekli olabilirsiniz. Sizin için SSK (4/a) statüsünde çalışmaya devam etmek en iyi yol görünüyor.

12 YAŞINDAKİ SİGORTA İLE 46 YAŞINDA EMEKLİLİK

Soru: Eşim 19/08/1977 doğumlu, SSK işe başlangıç 04/09/1989. İlköğretimi bitirdikten sonra

iş hayatına başlamış. Şu an 3773 prim günü var. Ayrıca bir çocuğumuz bulunuyor. Eşim nasıl emekli olabilir? (Mehmet Güngör)

Yanıt: Mehmet Bey, eşiniz, işe başlangıç tarihi itibarıyla normalde 20 yıl sigortalılık, 5375 prim günüyle 46 yaşa tabi. 15 yıl sigortalılık, 3600 prim günüyle ise 58 yaşında emekli olabilir.

Sigorta başlangıç tarihinde 12 yaşında olduğundan, normal emeklilik için 20 yıllık sigortalılık süresi 19 Ağustos 1995 tarihinden başlar. Sigortalılık süresini tamamlamış bulunuyor. Prim gününü 5375'e tamamladığı takdirde, 19 Ağustos 2023'ten itibaren emekliliğe hak kazanır. Ancak, 5375 gün hesabında da 1995 tarihinden sonraki çalışmalar dikkate alınır.

Eşiniz, çocuk doğduktan sonra sigortalı bir işte çalışmadıysa 720 güne kadar doğum borçlanması yapabilir. Bu durumda prim gününü 5375'e tamamlama süresi kısalır. Tamamladığı tarihte de emeklilik başvurusu yapabilir.