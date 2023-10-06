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SGK personel alımı tercihleri gün itibariyle başladı. Tercihlerini yapmaya başlayan ve başlamaya hazırlanan adaylar için hem tercih tarihleri hem de tercihlerin nasıl ve nereden yapılacağına ilişkin tüm bilgileri bir araya getirdik. İşte, 1392 kişinin istihadam edileceği SGK personel alımına dair ayrıntılar...