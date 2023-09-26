Shakhtar Donetsk, Tete ve Galatasaray'ı FIFAya şikayet etti

Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ'den Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) gönderilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi.

"2023-2024 birinci transfer ve tescil döneminde sözleşme imzalanan profesyonel futbolcumuz Tete'nin eski kulübü Shakhtar Donetsk tarafından; oyuncu ile olan sözleşmenin kendileri tarafından haklı nedenle feshedildiğinin tespiti, Tete'nin ise sözleşmesinin haklı nedenle feshine sebep olduğu iddiasıyla, oyuncumuz ve şirketimiz aleyhine FIFA nezdinde başvuruda bulunulmuştur."

Ayrıca, FIFA nezdinde yürütülecek yargılamaya ilişkin sürecin Galatasaray tarafından titizlikle takip edildiği aktarıldı.