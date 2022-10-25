Otomobil fiyatlarında 2022 yılında yüksek artışlar yaşandı. Yeni modellerin satışa çıkmasına ek olarak yüksek enflasyon araç fiyatlarında yüzde 10-15 aralığında yükseliş gerçekleşti. Araç fiyatlarında gerçekleşen bu yükseliş engeli araçlarına da yansıdır. Araç sahibi olmak isteyen engelli vatandaşlar ise ÖTV’siz engelli araçlarının fiyatlarını araştırmaya başladı. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ÖTV kanununun 7/2. maddesine göre engel derecelerine bağlı olarak özel tüketim vergisi indiriminden yararlanabiliyor. ÖTV indiriminden yararlanmak isteyen engelli kişilerin yüzde olarak belli bir oranda engel derecesine sahip olması gerekiyor. Peki, sıfır engelli araç fiyatları ne kadar? İşte 2022 ÖTV’siz araç fiyat listesi…