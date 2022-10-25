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Sıfır engelli araç fiyatları ne kadar? 2022 ÖTV'siz engelli araç fiyatları (ÖTV MUAFİYETLİ)

Sıfır engelli araç fiyatları 2022 itibariyle güncellendi. Araç fiyatlarına yapılan zamlar engelli araçlarını da vurmuştu. Engelli vatandaşları bu yüksek fiyatlardan kurtarmak adında bazı markalarda ÖTV indirimi uygulanıyor. Engelli vatandaşlar limiti 450 bin 500 TL'ye kadar olan araçları markalar tarafından belirlenen modelleri engelli ÖTV indirimi kapsamında edinebilecek. İşte 2022 ÖTV’siz engelli araç fiyatları …

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  • Sıfır engelli araç fiyatları ne kadar? 2022 ÖTV’siz engelli araç fiyatları (ÖTV MUAFİYETLİ)

    Otomobil fiyatlarında 2022 yılında yüksek artışlar yaşandı. Yeni modellerin satışa çıkmasına ek olarak yüksek enflasyon araç fiyatlarında yüzde 10-15 aralığında yükseliş gerçekleşti. Araç fiyatlarında gerçekleşen bu yükseliş engeli araçlarına da yansıdır. Araç sahibi olmak isteyen engelli vatandaşlar ise ÖTV’siz engelli araçlarının fiyatlarını araştırmaya başladı. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ÖTV kanununun 7/2. maddesine göre engel derecelerine bağlı olarak özel tüketim vergisi indiriminden yararlanabiliyor. ÖTV indiriminden yararlanmak isteyen engelli kişilerin yüzde olarak belli bir oranda engel derecesine sahip olması gerekiyor. Peki, sıfır engelli araç fiyatları ne kadar? İşte 2022 ÖTV’siz araç fiyat listesi
  • Sıfır engelli araç fiyatları ne kadar? 2022 ÖTV’siz engelli araç fiyatları (ÖTV MUAFİYETLİ)

    ENGELLİ ÖTV İNDİRİMİ HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

    Engelli ÖTV indirimi hesaplama işlemi ise kişilerin engel derecesine göre aracın vergiler dahil satış fiyatı üzerinden yapılıyor. Yüzde 90 ve üzerinde engeli olanlar ÖTV'siz araç satın alabiliyor. Bireyin engellilik yüzdesi 40-89 arasında ise sıfır araç alımında ÖTV indirimi yüzde 26.3 oranında uygulanırken KDV ödemesi ise yüzde 15.24 oranında uygulanıyor. Yüzde 40 engelli birisinin ÖTV indirimli araç alması için 18 yaşından büyük olması gerekiyor. Sürücü belgesine sahip olması da gerekiyor.

    Yüzde 90 ve üstü ise ÖTV'den muaf tutuluyor.
  • Sıfır engelli araç fiyatları ne kadar? 2022 ÖTV’siz engelli araç fiyatları (ÖTV MUAFİYETLİ)

    Engelli araç fiyatları 2022 yılı itibarıyla Fiat, Toyota, Ford, Skoda, Volkswagen, Hyundai, Seat, Opel ve pek çok marka için yeniden belirlendi. Engelli ÖTV indirimi ile uygun fiyatlı araç sahibi olabilecek olan engeli vatandaşlar, 2022 engelli araç limiti çerçevesinde araç edinebilecek.
  • Sıfır engelli araç fiyatları ne kadar? 2022 ÖTV’siz engelli araç fiyatları (ÖTV MUAFİYETLİ)

    ENGELLİLİK ORANI

    ÖTV muafiyetinden faydalanabilmek için araç satın almadan önce engel durumunu beyan etmek adına bir sağlık kuruluşundan, “ÖTV istisnalı araç kullanabilir” ibaresinin yer aldığı sağlık raporu almak gerekiyor. Raporda belirtilen engel durumu yüzde 90 oranının üzerinde ise şartsız muafiyet sağlanırken engel oranı yüzde 90’ın altında olan kişiler, alacakları otomobilde sadece engellerine yönelik düzenleme yaparak ÖTV muafiyetinden yararlanabiliyorlar.
  • Sıfır engelli araç fiyatları ne kadar? 2022 ÖTV’siz engelli araç fiyatları (ÖTV MUAFİYETLİ)

    Engel oranı yüzde 90’ın altında olan sürücünün kendi aracını kullanabilmesi için TSE onaylı aparat düzenlemesi yapılması gerekiyor. Yüzde 90 ve üzerinde engelli olan kişinin aracını ise yakınlık derecesi gözetilmeksizin herkes kullanabiliyor.
  • Sıfır engelli araç fiyatları ne kadar? 2022 ÖTV’siz engelli araç fiyatları (ÖTV MUAFİYETLİ)

    YÜZDE 40-89 ARASI ENGELLİ ORANI

    Bireyin engellilik yüzdesi %40-89 arasında ise sıfır araç alımında ÖTV indirimi yüzde 26.3 oranında uygulanırken KDV ödemesi ise yüzde 15.24 oranında uygulanıyor. Yüzde 40 engelli birisinin ÖTV indirimli araç alması için 18 yaşından büyük olması gerekiyor. Sürücü belgesine sahip olması da gerekiyor.
  • Sıfır engelli araç fiyatları ne kadar? 2022 ÖTV’siz engelli araç fiyatları (ÖTV MUAFİYETLİ)

    ENGELLİ ARAÇ FİYATLARI NE KADAR?

    FİAT EGEA

    Egea Sedan Easy 1.4 Fire Benzinli 95HP Manuel - 252.758 TL

    Egea Sedan Easy 1.3 M.Jet Dizel 95HP Manuel - 282.894 TL

    Egea Sedan Easy 1.6 M.Jet Dizel 130HP Manuel - 246.869 TL

    Egea Sedan Urban 1.4 Fire Benzinli 95HP Manuel - 264.239 TL

    Egea Sedan Urban 1.0 Firefly Benzinli 100HP Manuel - 283.612 TL

    Egea Sedan Urban 1.3 M.Jet Dizel 95HP Manuel - 265.749 TL

    Egea Sedan Urban 1.6 M.Jet Dizel 130HP Manuel - 249.475 TL

    Egea Sedan Lounge 1.4 Fire Benzinli 95HP Manuel - 278.589 TL

    Egea Sedan Lounge 1.0 Firefly Benzinli 100HP Manuel - 271.982 TL

    Egea Sedan Lounge 1.3 M.Jet Dizel 95HP Manuel - 276.346 TL

    Egea Sedan Lounge 1.6 M.Jet Dizel 130HP Manuel - 184.383 TL
  • Sıfır engelli araç fiyatları ne kadar? 2022 ÖTV’siz engelli araç fiyatları (ÖTV MUAFİYETLİ)

    RENAULT CLİO

    2022 Renault Clio Joy 1.0 Sce 65 beygir - 299.900 TL

    2022 Renault Clio Joy 1.0 TCe ECO 100 beygir - 308.900 TL

    2022 Renault Clio Joy 1.0 TCe X-Tronic 90 beygir - 312.900 TL

    2022 Renault Clio Touch 1.0 TCe 90 beygir - 322.000 TL

    2022 Renault Clio Touch 1.0 TCe ECO 100 beygir - 325.900 TL

    2022 Renault Clio Touch 1.0 TCe X-Tronic 90 beygir - 330.900 TL

    2022 Renault Clio Icon 1.0 TCe X-Tronic 90 beygir - 352.900 TL
  • Sıfır engelli araç fiyatları ne kadar? 2022 ÖTV’siz engelli araç fiyatları (ÖTV MUAFİYETLİ)

    TOYOTA COROLLA

    Toyota Corolla 1.5 Vision 125 PS 6 İleri Manuel Vites - 336.000 TL

    Toyota Corolla 1.5 Vision 125 PS Multidrive S Otomatik Vites 125 PS - 359.750 TL

    Toyota Corolla 1.5 Dream 125 PS 6 İleri Manuel Vites - 378.350 TL

    Toyota Corolla 1.5 Dream 125 PS Multidrive S Otomatik Vites - 381.600 TL

    Toyota Corolla 1.5 Flame 125 PS 6 İleri Manuel Vites - 388.200 TL

    Toyota Corolla 1.5 Flame 125 PS Multidrive S Otomatik Vites - 391.150 TL

    Toyota Corolla 1.5 Flame X-Pack 125 PS Multidrive S Otomatik Vites - 405.350 TL

    Toyota Corolla 1.5 Passion X-Pack 125 PS Multidrive S Otomatik Vites - 421.550 TL
  • Sıfır engelli araç fiyatları ne kadar? 2022 ÖTV’siz engelli araç fiyatları (ÖTV MUAFİYETLİ)

    DACİA DUSTER

    2022 Dacia Duster 1.0 Turbo 90 bg 4×2 Comfort - 263.888,89 TL

    2022 Dacia Duster ECO- G Turbo 100 bg 4×2 Comfort - 276.111,11 TL

    2022 Dacia Duster ECO- G Turbo 100 bg 4×2 Prestige - 287.777,77 TL

    2022 Dacia Duster 1.3 Turbo 150 bg EDC 4×2 Comfort - 305.555,55 TL

    2022 Dacia Duster 1.3 Turbo 150 bg 4×4 Comfort - 301.666,67 TL

    2022 Dacia Duster 1.5 Blue dCi 115 bg 4×2 Comfort - 304.444,45 TL

    2022 Dacia Duster 1.5 Blue dCi 115 bg 4×4 Comfort - 377.777,78 TL

    2022 Dacia Duster 1.3 Turbo 150 bg EDC 4×2 Prestige Plus - 329.444,45 TL

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