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Signal görüntülü arama yapılabilir mi? Signal App özellikleri

Signal'de görüntülü konuşma ve görüntülü arama yapılabilir mi? WhatsApp'ın güncellemesi ve yeni sözleşmeyi onaylamak istemeyenler alternatif olarak birçok uygulama gibi Signal uygulamasını merak ediyor. Merak edilenlerin başında ise "Signal'de görüntülü konuşma ve görüntülü arama yapılabilir mi?" sorusunun cevabını merak edip araştırıyor. İşte, Signal'de görüntülü arama yapılabilir mi? sorusunun cevabı...

Signal görüntülü arama yapılabilir mi? Signal App özellikleri

Signal'de görüntülü arama yapılabilir mi? Signal'de görüntülü konuşma yapılabilir mi WhatsApp'ı silmeyi ve yerine Signal'i indirmek isteyenler bu sorunun cevabını merak edip araştırıyor. İşte "Signal'de görüntülü arama yapılır mı?" sorusunun cevabı...

SİGNAL UYGULAMASINDA GÖRÜNTÜLÜ ARAMA YAPILABİLİR Mİ?

Signal, kullanıcıların iOS ve Android'de diğer Signal kullanıcılarına sesli ve görüntülü arama yapmalarına olanak tanır. Tüm aramalar bir Wi-Fi veya veri bağlantısı üzerinden yapılır ve (veri ücretleri hariç) şehirlerarası ve uluslararası dahil ücretsizdir. Signal ayrıca kullanıcıların bir Wi-Fi veya iOS, Android ve bir masaüstü uygulamasındaki diğer Signal kullanıcılarına veri bağlantısı üzerinden metin mesajları, dosyalar, sesli notlar, resimler, GIF ve video mesajları göndermelerine olanak tanır. Bu uygulama aynı zamanda grup mesajlaşmasını da destekler.

Signal kullanıcılarıyla yapılan tüm iletişim otomatik olarak uçtan uca şifrelenir. Kullanıcının iletişimini şifrelemek için kullanılan anahtarlar uç noktalarda oluşturulur ve saklanır (örn. Sunucular tarafından değil, kullanıcılar tarafından). Bir kişinin gerçekten iddia ettikleri kişi olduğunu doğrulamak için, Signal kullanıcıları önemli parmak izlerini (veya QR kodlarını tarayarak) harici kanallardan karşılaştırabilir. Uygulama, bir kişinin anahtarı değişirse kullanıcıyı bilgilendirmek için ilk kullanımda güven mekanizması kullanır .

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