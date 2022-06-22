Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sihirli Annem'in Ceren'i ona bayılıyordu! Sihir Annem'in Kerem'i Michele Cedolin'i bir de şimdi görün!

Sihirli Annem'in Kıvırcık Kerem'i son haliyle gündeme geldi. Başrollerinde İnci Türkay, Şahap Sayılgan, Nevra Serezli, Gizem Güven, Zeynep Özkaya, Buğra Özmüldür ve Damla Ersubaşı'nın rol aldığı dizi bir döneme damgasını vurmuştu. Sihirli Annem dizisinin Ceren'inin sevgilisi Kerem, kıvırcık saçları ile hafızalara kazınmıştı. İtalyan asıllı oyuncunun hiç değişmediği gözlerden kaçmazken yeni imajı herkesi şaşırttı. İşte, Sihirli Annem'in Kerem'i Michele Cedolin'in son hali...

ABONE OL
  • Sihirli Annem'in Ceren'i ona bayılıyordu! Sihir Annem'in Kerem'i Michele Cedolin'i bir de şimdi görün!

    Sihirli Annem dizisinin Ceren'inin sevgilsi gündeme geldi.
  • Sihirli Annem'in Ceren'i ona bayılıyordu! Sihir Annem'in Kerem'i Michele Cedolin'i bir de şimdi görün!

    Bir döneme damga vuran Sihirli Annem'in Kerem'i kıvırcık saçları ile hafızalara kazınmıştı.
  • Sihirli Annem'in Ceren'i ona bayılıyordu! Sihir Annem'in Kerem'i Michele Cedolin'i bir de şimdi görün!

    İnci Türkay, Şahap Sayılgan, Nevra Serezli, Gizem Güven, Zeynep Özkaya, Buğra Özmüldür ve Damla Ersubaşı gibi ünlü isimlerle beraber rol alan İtalyan asıllı oyuncu yeni imajıyla herkesi şaşırttı.
  • Sihirli Annem'in Ceren'i ona bayılıyordu! Sihir Annem'in Kerem'i Michele Cedolin'i bir de şimdi görün!

    Michele Cedolin, katıldığı Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında kız arkadaşı İrem Doğan'a evlilik teklifi etmişti. 
  • Sihirli Annem'in Ceren'i ona bayılıyordu! Sihir Annem'in Kerem'i Michele Cedolin'i bir de şimdi görün!

    Uzun zamandır ekranlardan uzakta bir yaşam süren Sihirli Annem'in Kerem'i şimdilerde Youtube videoları çekiyor.
  • Sihirli Annem'in Ceren'i ona bayılıyordu! Sihir Annem'in Kerem'i Michele Cedolin'i bir de şimdi görün!

    1992 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Cedolin'in ailesi, İtalya'dan İstanbul'a göç eden bir ailedir. Galatasaray Lisesi ve Galatasaray Üniversitesi'nde eğitimini tamamlayan Cedolin, yüksek lisansını da Galatasaray Üniversitesi'nde Endüstri Mühendisliği bölümünde tamamladı.
  • Sihirli Annem'in Ceren'i ona bayılıyordu! Sihir Annem'in Kerem'i Michele Cedolin'i bir de şimdi görün!

    İşte, Sihirli Annem'in Kerem'i Michele Cedolin'in son hali...
  • Sihirli Annem'in Ceren'i ona bayılıyordu! Sihir Annem'in Kerem'i Michele Cedolin'i bir de şimdi görün!
  • Sihirli Annem'in Ceren'i ona bayılıyordu! Sihir Annem'in Kerem'i Michele Cedolin'i bir de şimdi görün!
  • Sihirli Annem'in Ceren'i ona bayılıyordu! Sihir Annem'in Kerem'i Michele Cedolin'i bir de şimdi görün!
  • Sihirli Annem'in Ceren'i ona bayılıyordu! Sihir Annem'in Kerem'i Michele Cedolin'i bir de şimdi görün!
  • Sihirli Annem'in Ceren'i ona bayılıyordu! Sihir Annem'in Kerem'i Michele Cedolin'i bir de şimdi görün!
  • Sihirli Annem'in Ceren'i ona bayılıyordu! Sihir Annem'in Kerem'i Michele Cedolin'i bir de şimdi görün!
  • Sihirli Annem'in Ceren'i ona bayılıyordu! Sihir Annem'in Kerem'i Michele Cedolin'i bir de şimdi görün!
  • Sihirli Annem'in Ceren'i ona bayılıyordu! Sihir Annem'in Kerem'i Michele Cedolin'i bir de şimdi görün!
  • Sihirli Annem'in Ceren'i ona bayılıyordu! Sihir Annem'in Kerem'i Michele Cedolin'i bir de şimdi görün!
  • Sihirli Annem'in Ceren'i ona bayılıyordu! Sihir Annem'in Kerem'i Michele Cedolin'i bir de şimdi görün!
  • Sihirli Annem'in Ceren'i ona bayılıyordu! Sihir Annem'in Kerem'i Michele Cedolin'i bir de şimdi görün!
  • Sihirli Annem'in Ceren'i ona bayılıyordu! Sihir Annem'in Kerem'i Michele Cedolin'i bir de şimdi görün!
  • Sihirli Annem'in Ceren'i ona bayılıyordu! Sihir Annem'in Kerem'i Michele Cedolin'i bir de şimdi görün!
  • Sihirli Annem'in Ceren'i ona bayılıyordu! Sihir Annem'in Kerem'i Michele Cedolin'i bir de şimdi görün!
  • Sihirli Annem'in Ceren'i ona bayılıyordu! Sihir Annem'in Kerem'i Michele Cedolin'i bir de şimdi görün!
  • Sihirli Annem'in Ceren'i ona bayılıyordu! Sihir Annem'in Kerem'i Michele Cedolin'i bir de şimdi görün!
  • Sihirli Annem'in Ceren'i ona bayılıyordu! Sihir Annem'in Kerem'i Michele Cedolin'i bir de şimdi görün!
  • Sihirli Annem'in Ceren'i ona bayılıyordu! Sihir Annem'in Kerem'i Michele Cedolin'i bir de şimdi görün!
  • Sihirli Annem'in Ceren'i ona bayılıyordu! Sihir Annem'in Kerem'i Michele Cedolin'i bir de şimdi görün!
  • Sihirli Annem'in Ceren'i ona bayılıyordu! Sihir Annem'in Kerem'i Michele Cedolin'i bir de şimdi görün!
  • Sihirli Annem'in Ceren'i ona bayılıyordu! Sihir Annem'in Kerem'i Michele Cedolin'i bir de şimdi görün!
  • Sihirli Annem'in Ceren'i ona bayılıyordu! Sihir Annem'in Kerem'i Michele Cedolin'i bir de şimdi görün!
  • Sihirli Annem'in Ceren'i ona bayılıyordu! Sihir Annem'in Kerem'i Michele Cedolin'i bir de şimdi görün!
  • Sihirli Annem'in Ceren'i ona bayılıyordu! Sihir Annem'in Kerem'i Michele Cedolin'i bir de şimdi görün!
  • Sihirli Annem'in Ceren'i ona bayılıyordu! Sihir Annem'in Kerem'i Michele Cedolin'i bir de şimdi görün!
  • Sihirli Annem'in Ceren'i ona bayılıyordu! Sihir Annem'in Kerem'i Michele Cedolin'i bir de şimdi görün!
  • Sihirli Annem'in Ceren'i ona bayılıyordu! Sihir Annem'in Kerem'i Michele Cedolin'i bir de şimdi görün!
  • Sihirli Annem'in Ceren'i ona bayılıyordu! Sihir Annem'in Kerem'i Michele Cedolin'i bir de şimdi görün!
  • Sihirli Annem'in Ceren'i ona bayılıyordu! Sihir Annem'in Kerem'i Michele Cedolin'i bir de şimdi görün!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.