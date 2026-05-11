Siirt'te gezmeye giden 70 yaşındaki Abdulalim Kayar, yamaçtan düşerek hayatını kaybetti
Giriş: 11 Mayıs 2026 - 09:42
YAMAÇTAN DÜŞTÜ
AA'daki habere göre; Eski Eruh yolundaki Botan Çayı Milli Parkı'nda gezmeye giden Abdulalim Kayar (70), henüz bilinmeyen nedenle yamaçtan düştü.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, UMKE, 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ
Ekiplerin olay yerinde yaptığı incelemede, Kayar'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Kayar'ın cenazesi, otopsi için Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.
