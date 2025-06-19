Simone Inzaghi: Osimhen'i istiyorum!

Geçen sezonu Galatasaray'da kiralık geçiren Victor Osimhen'in geleceği belirsizliğini koruyor.

Sarı-kırmızılı ekibin teklifine henüz cevap vermeyen Nijeryalı yıldız, Al Hilal'in yaptığı 45 milyon euroluk teklifi reddetmişti.

Suudi Arabistan ekibinin, 26 yaşındaki yıldızın transferinde ısrarcı olduğu ve 50 milyon euroyu aşan bir teklif yapacağı iddia edildi.