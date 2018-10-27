2 | 9

Cadde'nin haberine göre; Sosyal medyada Burcu Kıratlı'ya hediye aldığı videoları paylaşan şarkıcı, muhabirlerin "Neden Burcu Hanım'a oyuncak eşek aldınız?" sorusuna, "Çünkü onu bir sebepten dolayı kırmıştım. Yani eşeklik ettim. Ben de ona eşek aldım" cevabını verdi.