Yiğitcan Yıldız yyildiz@htgazete.com.tr

Faiz oranlarının aşağı çekilmesi, otomotiv pazarında geçtiğimiz yıl sonu başlayan hareketliliği devam ettiriyor. 2018 yılının ikinci yarısından bu yana ertelenen talebin geri dönüş sinyalleri vermesi de markaların yıl sonu tahminlerini olumlu etkiliyor.

Artan talebe yetişemeyen markalar ise, deyim yerindeyse müşterilerine araç yetiştiremiyor. Fakat, yüksek talep bayilerde araç bırakmıyor olsa bile, otomobil fiyatlarındaki yükselişin de önüne geçemiyor.

Yaptığımız araştırmaya göre, Türkiye'de satılan sıfır kilometre otomobiller arasında fiyatı 100 bin TL'nin altında kalan model sayısı bir elin parmaklarını anca geçiyor.

Buna göre, Türkiye'de satılan en ucuz yeni otomobil 91 bin 900 TL'lik fiyat etiketi ile Fiat Panda. Panda'yı 92 bin 750 TL ile Dacia Sandero, onu da 92 bin 900 TL ile Fiat Egea takip ediyor.

Renault Symbol 93 bin TL'lik satış fiyatı ile dördüncü, 2019 model yılına ait Renault Clio 96 bin 903 TL ile beşinci ve 99 bin TL fiyat etiketi ile Dacia Logan MCV Türkiye'nin altıncı en ucuz otomobili unvanını taşıyor.

Fiyatı 100 bin TL'nin altında kalan sıfır kilometre araç sayısının yok denecek kadar az olması bir yana, en düşük vergi diliminde kalan araç sayısı da her geçen gün azalıyor.

Marka Model Vergisiz Fiyat ÖTV Satış fiyatı Dacia Sandero Ambiance 1,0 54.208 TL 45% 92.750 TL Sandero Stepway Turbo 57.600 TL 45% 98.553 TL Logan MCV Ambiance 57.861 TL 45% 99.000 TL Fiat Egea Easy Manuel 54.296 TL 45% 92.900 TL Panda 1,2 69 HP Urban 53.711 TL 45% 91.900 TL Renault Symbol Joy 0.9 Tce 54.354 TL 45% 93.000 TL Clio (2019) Joy 0.9 Tce 56.635 TL 45% 96.903 TL

Bilindiği üzere, Türkiye'de satılan sıfır otomobillere uygulanan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV),3 yılı aşkın bir süredir otomobillerin vergisiz fiyatlarının da dahil olduğu bir sistem ile hesaplanıyor.

Bu durum, vergisiz fiyatı sınırda olan otomobilleri ise daha çok etkiliyor. Öyle ki, yapılan zamlar veya döviz kurlarındaki artışlar neticesinde 'sınırdaki otomobillerin' vergisi bir üst dilime çıkma riski ile karşıya karşıya kalabiliyor.

1 LİRALIK ARTIŞ YÜKSEK VERGİ ÖDETİYOR

Ortaya çıkan tabloya göre, bir otomobilin vergisiz fiyatında yaşanacak 1 TL'lik artış, o otomobilin ÖTV oranını artırarak satış fiyatına 10 bin TL'nin üstünde yansıyabiliyor.

Örneğin Kia'nın Rio modelini ele alırsak, bu otomobilin Elegance Tekno isimli 1.4 litre benzinli versiyonun fiyatı 121 bin TL'den alıcı buluyor.

Otomobilin vergisiz fiyatının 69 bin 945 TL olduğu göze alındığında, vergisiz fiyata gelecek 55 TL'lik bir zammın matrah (vergisiz fiyat) değerini 70 bin TL'ye çıkararak otomobilin ÖTV oranını da yüzde 45'ten yüzde 50'ye çekeceği görülüyor.

Yani, Rio'nun vergisiz fiyatında 55 TL'lik bir artış olduğu takdirde, otomobilin satış fiyatı yaklaşık 3 bin TL kadar zamlanmış olacak. Kia Rio ile aynı kaderi paylaşan birden fazla model bulunduğunu belirtelim.

Marka Model Vergisiz Fiyat ÖTV Satış fiyatı Dacia Duster Comfort 1,0 Tce 69.258 TL 45% 118.500 TL Fiat Egea 1.3 M.Jet Easy 69.693 TL 45% 120.500 TL Egea 1.3 M.Jet Urban 69.945 TL 45% 121.000 TL Kia Rio 1.4L 100PS 69.945 TL 45% 121.000 TL Renault Clio Joy 1.0 TCE X-Tronic 69.375 TL 45% 118.700 TL Toyota Yaris 1.5 Fun Special 68.410 TL 45% 117.050 TL Volkswagen Polo 1.0 80 PS Trendline 69.375 TL 45% 118.700 TL

ÖTV matrahlarında son düzenleme 2018'in Eylül ayında yapılmıştı. Buna göre, Türkiye otomotiv pazarının yüzde 85'ini oluşturan ve motor hacmi 1.6 litreye kadar olan araçlarda vergisiz fiyatı 70 bin TL'ye kadar olanlar için yüzde 45 ÖTV, 70 bin TL ile 120 bin TL arasında olanlar için yüze 50 ÖTV ve 120 bin TL üzerinde olanlara yüzde 60 ÖTV uygulanıyor.

Son bir yıl içinde döviz kurlarında yüzde 15 oranında bir artış yaşandığı göz önüne alındığında, otomobilleri vergi sınırından uzaklaştırmanın yolunun matrah güncellemesinden geçtiği görülüyor.