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Şişecam’ın 110 gramlık ultra hafif maden suyu şişesi üretim sürecinde 130 gramlık standart bir maden suyu şişesine oranla yüzde 5 daha az karbondioksit yoğunluğu görülüyor. Ürün sevkiyatı sırasında tır sayısının azalmasından elde edilen maliyetin yanı sıra kilometre başına salınan karbon emisyonunda da yaklaşık yüzde 14’lük bir düşüş öngörülüyor.

Şişecam, yenilikçi cam ambalaj tasarımları ve ürün hafifletme çalışmaları ile üretimde ve transferde daha az enerji kullanımı ve daha az sera gazı emisyonu ile gezegeni korumayı ve toplumun değişen ihtiyaçlarına yönelik sürdürülebilir ürünler sunarak yaşamı dönüştürmeyi amaçlıyor.

Şişecam Yenişehir Cam Ambalaj Fabrikası’nda üretilen Türkiye’nin en hafif maden suyu şişesi, zümrüt yeşili rengiyle raflarda yerini aldı. Türkiye’de satışı başlayan maden suyu şişelerinin 2023 yılı itibariyle yurt dışında da satışa sunulması hedefleniyor.