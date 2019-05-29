35 yaşındaki golcü, 2018-2019 sezonunda 11 golle skor yükünü taşıyan isim olarak dikkat çekti. Sivas temsilcisinin ligde attığı 40 golün 10'unda imzası bulunan Fildişi Sahilli oyuncu, 1 gol sevincini de Türkiye Kupası'nda yaşadı. Sivasspor'un bir diğer golcü oyuncusu ise Emre Kılınç oldu. Kılınç, 11 golle takımın en golcü oyuncusu olan Kone'yi 7 golle takip etti.

2018-2019 sezonunda Demir Grup Sivasspor'da gol sevinci yaşayan futbolcular şöyle:

Arouna Kone (11),Emre Kılınç (7),Serhiy Rybalka (4),Muhammet Demir (4),Douglas (3),David Braz (3),Hakan Arslan (3),Fousseni Diabate (2),Fatih Aksoy (1),Delvin N'Dinga (1),Erdoğan Yeşilyurt (1),Özer Hurmacı (1)