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Sivasspor - Fenerbahçe maçı saat kaçta hangi kanalda?

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Fenerbahçe bu akşam deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak. Spor Toto Süper Lig'inde oynadığı son maçta Demir Grup Sivasspor'u 3-1'lik skorla mağlup edip şampiyonluk yarışını sürdüren sarı-lacivertliler, kupada da yoluna devam etmek istiyor. Peki Sivasspor - Fenerbahçe maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte tüm detaylar...

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AA / HABERTURK.COM
  • Sivasspor - Fenerbahçe maçı saat kaçta hangi kanalda?

    Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında bu akşam Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak. Peki Fenerbahçe - Sivasspor maçı saat kaçta hangi kanalda?
  • Sivasspor - Fenerbahçe maçı saat kaçta hangi kanalda?

    Sivas 4 Eylül Stadı'nda oynanacak maç saat 20.30'da başlayacak. Sivasspor - Fenerbahçe maçını A Spor canlı yayınlayacak.
  • Sivasspor - Fenerbahçe maçı saat kaçta hangi kanalda?

    Spor Toto Süper Lig'inde oynadığı son maçta Demir Grup Sivasspor'u 3-1'lik skorla mağlup edip şampiyonluk yarışını sürdüren sarı-lacivertliler, kupada da yoluna devam etmek istiyor.
  • Sivasspor - Fenerbahçe maçı saat kaçta hangi kanalda?

    EKSİKLER

    Sivasspor'da sakatlığı bulunan kaleci Ali Şaşal Vural'ın durumu maç saatinde belli olacak.

    Fenerbahçe'de sakatlıkları süren Altay, Lincoln, İsmail, Enner Valencia'nın yanı sıra Nazım Sangare de maç kadrosuna alınmadı.
  • Sivasspor - Fenerbahçe maçı saat kaçta hangi kanalda?

    İŞTE JESUS'UN SİVASSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'İ
  • Sivasspor - Fenerbahçe maçı saat kaçta hangi kanalda?

    İrfan Can Eğribayat
  • Sivasspor - Fenerbahçe maçı saat kaçta hangi kanalda?

    Osayi Samuel
  • Sivasspor - Fenerbahçe maçı saat kaçta hangi kanalda?

    Samet Akaydin
  • Sivasspor - Fenerbahçe maçı saat kaçta hangi kanalda?

    Serdar Aziz
  • Sivasspor - Fenerbahçe maçı saat kaçta hangi kanalda?

    Jayden Oosterwolde
  • Sivasspor - Fenerbahçe maçı saat kaçta hangi kanalda?

    Mert Hakan Yandaş
  • Sivasspor - Fenerbahçe maçı saat kaçta hangi kanalda?

    Willian Arao
  • Sivasspor - Fenerbahçe maçı saat kaçta hangi kanalda?

    Miguel Crespo
  • Sivasspor - Fenerbahçe maçı saat kaçta hangi kanalda?

    Diego Rossi
  • Sivasspor - Fenerbahçe maçı saat kaçta hangi kanalda?

    Joshua King
  • Sivasspor - Fenerbahçe maçı saat kaçta hangi kanalda?

    Serdar Dursun

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