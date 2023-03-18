1. KRAL IV. PHİLİP (FELİPE)

İspanya Kralı IV. Philip (Felipe) öz yeğeniyle evlendi ve çocukları genetik hastalıklarla dünyaya geldi. İspanyol İmparatorluğu'nun son Habsburg hükümdarı II. Carlos, çiftin hayatta kalan tek çocuğu oldu. Ancak kimse onun hasta olduğunu kabul etmedi, büyülendiğine inanıldı. Varisi olmadan hayatını kaybettiği için arkasında tahta çıkacak kimseyi bırakmadı ve bu durum İspanya Veraset Savaşları'na neden oldu.