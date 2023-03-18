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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Skandal ve entrikalarla dolu 7 kraliyet düğünü!

Kraliyetlerde düğünler her zaman ilgi odağı olmuştur. Yıllar boyu konuşulan entrikalı kraliyet düğünlerini bir araya getirdik. İşte, tarihe damgasını vuran kraliyet düğünleri...

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  • Skandal ve entrikalarla dolu 7 kraliyet düğünü!

    1. KRAL IV. PHİLİP (FELİPE)

    İspanya Kralı IV. Philip (Felipe) öz yeğeniyle evlendi ve çocukları genetik hastalıklarla dünyaya geldi. İspanyol İmparatorluğu'nun son Habsburg hükümdarı II. Carlos,  çiftin hayatta kalan tek çocuğu oldu. Ancak kimse onun hasta olduğunu kabul etmedi, büyülendiğine inanıldı. Varisi olmadan hayatını kaybettiği için arkasında tahta çıkacak kimseyi bırakmadı ve bu durum İspanya Veraset Savaşları'na neden oldu.

     
  • Skandal ve entrikalarla dolu 7 kraliyet düğünü!

    2. KRALİÇE ELİZABETH

    1919'da elmas, altın ve gümüşten yapılan özenli taç, Kraliçe Elizabeth'in evleneceği günün sabahı kırıldı, daha sonra taç tamir edildi. 

     
  • Skandal ve entrikalarla dolu 7 kraliyet düğünü!

    3. SAXE - GOTHA PRENSESİ AUGUSTA

    Saxe - Gotha Prensesi Augusta, Birleşik Krallık'ın varisi Prens Frederick ile evlenecekti. 16 yaşında olan Prenses evlenirken o kadar stres yaşadı ki düğün günü kayın validesinin üzerine kustu. 

     
  • Skandal ve entrikalarla dolu 7 kraliyet düğünü!

    4. PRENSES DİANA

    20. yüzyılın en tartışmalı çifti olan Prenses Diana ve Prens Charles çifti neredeyse evlenemiyordu. Prens Charles'ın halen Camilla ile görüştüğünden şüphelenen Diana ile sorun aşılsa bile düğün günü gelinliğine parfüm döküldü. Gelinlikte iz kaldı ve makyözü yürürken lekeli yeri tutmasını söyledi. Böylece leke gözükmedi. 

     
  • Skandal ve entrikalarla dolu 7 kraliyet düğünü!

    5. MARİE ANTOİNETTE

    Marie Antoinette henüz 14 yaşında iken Fransa Kralı XVI. Louis'le evlendi. Evlilik öncesi terzileri ölçülerini yanlış alınca gelinliğinin fermuarı kapanmadı ve düğün boyunca sırtı açık olarak dolaştı. 

     
  • Skandal ve entrikalarla dolu 7 kraliyet düğünü!

    6. KRAL VIII. EDWARD

    İngiltere'nin en çok konuşulan olaylarından birisi de Kral VIII. Edward'ın aşkıydı. Daha önce evlenmiş ve boşanmış olan Wallis Simpson ile evlenmek isteyen kral geleneklere karşı çıktı. Bunun üzerine VIII. Edward tahttan çekildi ve aşkını yaşadı. 

     
  • Skandal ve entrikalarla dolu 7 kraliyet düğünü!

    7. GALLER PRENSİ GEORGE (KRAL IV. GEORGE)

    1795'te Galler Prensi George (Kral IV. George) kuzeni Brunswick Prensesi Caroline ile evlenme kararı aldı. Ancak evleneceği gün gelini gören Kral IV. George "Ben iyi değilim, bana bir bardak brendi getirin!" dedi. Evlendiği gün ayakta duracak hali olmadığı kaynaklarda geçer.

Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk
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