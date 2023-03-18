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Süper hücre fırtınası nedir, nasıl ve neden oluşur?

Ülkemizde dün gece saatlerinde meydana gelen süper hücre fırtınası Kilis'i etki altına aldı. Sosyal medyada paylaşılan süper hücre fırtınasının ardından, ceviz büyüklüğünde dolu yağdığı görüldü. Süper hücre fırtınası geçtiğimiz aylarda İstanbul ve çevresinde de görüldü. Peki, süper hücre nedir ve neden olur? İşte, süper hücre fırtınası hakkında bilimsel detaylar...

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  • Süper hücre fırtınası nedir, nasıl ve neden oluşur? Tehlikeli midir?

    Az görülen doğa olaylarından birisi olan süper hücre Kilis'te meydana geldi. Dün gece saatlerinde şimşek, yıldırım, gök gürültüsü, dolu, fırtına, yağmur etkisini son derece yüksek gösterdi. 

     
  • Süper hücre fırtınası nedir, nasıl ve neden oluşur? Tehlikeli midir?

    SÜPER HÜCRE NEDİR?

    Süper hücre atmosferin yukarı seviyelerinde açısal rüzgar yön değişimlerinin fazla olduğu, aşırı termodinamik kararsızlığa bağlı olarak, dikey rüzgarların fazla olduğu bölgelerde ortaya çıkan kuvvetli bir orajdır.

    Oraj dört alt sınıfa ayrılır; süper hücre, bora hattı, çoklu hücre ve tek hücre. Süper hücre bunlar arasında en sık görülendir. 

    Süper hücre ise kendi içerisinde, az yağışlı, klasik, bol yağışlı olmak üzere üçe ayrılır.

     
  • Süper hücre fırtınası nedir, nasıl ve neden oluşur? Tehlikeli midir?

    AZ YAĞIŞLI SÜPER HÜCRE

    Genellikle nem oranının düşük olduğu yaz döneminde oluşabilir. Az yağışlı süper hücreler yaptıkları dolu yağışları ile görülürler, kimi zaman hiç yağmur yağmaz ve gökyüzünde sadece golf topu büyüklüğünde dolu yağışı oluştururlar. 

     
  • Süper hücre fırtınası nedir, nasıl ve neden oluşur? Tehlikeli midir?

    KLASİK SÜPER HÜCRE

    Az yağışlı ve bol yağışlı süper hücreye göre daha çok gök gürültüsü meydana gelir. Rüzgar saat yönüne ters bir biçimde döner, hortum bulutu oluşabilir, şiddetli hortumlar bu fırtına altında meydana gelir.

     
  • Süper hücre fırtınası nedir, nasıl ve neden oluşur? Tehlikeli midir?

    BOL YAĞIŞLI SÜPER HÜCRE

    Çok yoğun yağışlı yağmurlara sebep olur ve bu nedenle fırıtınaların yüksekliği artabilir, hatta hortumlar oluşabilir. 

Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk
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