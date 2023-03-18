SÜPER HÜCRE NEDİR?

Süper hücre atmosferin yukarı seviyelerinde açısal rüzgar yön değişimlerinin fazla olduğu, aşırı termodinamik kararsızlığa bağlı olarak, dikey rüzgarların fazla olduğu bölgelerde ortaya çıkan kuvvetli bir orajdır.

Oraj dört alt sınıfa ayrılır; süper hücre, bora hattı, çoklu hücre ve tek hücre. Süper hücre bunlar arasında en sık görülendir.

Süper hücre ise kendi içerisinde, az yağışlı, klasik, bol yağışlı olmak üzere üçe ayrılır.