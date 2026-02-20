Canlı
        Skriniar'dan Fenerbahçe'ye kötü haber! - Fenerbahçe Haberleri

        Skriniar'dan Fenerbahçe'ye kötü haber!

        Fenerbahçe'de Nottingham Forest maçında sakatlanan Milan Skriniar'ın sağ kasığında kısmi yırtık tespit edildi. Slovak stoperin 4-6 hafta arası sahalardan uzak kalma bekleniyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.02.2026 - 13:42 Güncelleme: 20.02.2026 - 13:48
        Skriniar'dan F.Bahçe'ye kötü haber!
        Fenerbahçe'nin Nottingham Forest ile oynadığı maçta kasığından sakatlanan Milan Skriniar'ın son durumu belli oldu.

        Sarı-lacivertli kulüp, Slovak stoperin sağ kasığında kısmi yırtık tespit edildiğini açıkladı.

        Skriniar'ın 4 ila 6 hafta arasında sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.

        Tecrübeli futbolcunun 28. haftadaki Beşikaş derbisine yetişmesi öngörülüyor.

