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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam SOCAR Türkiye, Uluslararası 'Hazar Petrol ve Gaz Fuarı'na katıldı

        SOCAR Türkiye, Uluslararası 'Hazar Petrol ve Gaz Fuarı'na katıldı

        SOCAR Türkiye, Bakü'de düzenlenen Uluslararası Hazar Petrol ve Gaz Fuarı'nda dönüşüm, dijitalleşme ve sürdürülebilirlik odağındaki vizyonunu kapsamında, yaklaşık 19,5 milyar dolarlık yatırımla Türkiye'de oluşturduğu entegre endüstri gücünü ve enerji ekosistemindeki stratejik rolünü ziyaretçilerle paylaştı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04 Haziran 2026 - 10:56 Güncelleme:
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        SOCAR Türkiye, Uluslararası 'Hazar Petrol ve Gaz Fuarı'nda

        Türkiye’nin en büyük doğrudan dış yatırımcısı ve entegre endüstri grubu SOCAR Türkiye, Bakü Enerji Haftası kapsamında bu yıl 31’incisi düzenlenen Uluslararası Hazar Petrol ve Gaz Fuarı’na (COG) katıldı. SOCAR Türkiye, fuar kapsamında hazırladığı özel standında Türkiye’deki stratejik yatırımlarını, grup şirketleri arasındaki güçlü sinerjiyi, entegre iş modelini ve bölgesel enerji ekosistemine sağladığı katma değeri ziyaretçilerle paylaştı.

        SOCAR’ın ana sponsorluğunda gerçekleştirilen ve bölgenin en büyük enerji organizasyonlarından biri olarak kabul edilen fuar, 1-3 Haziran tarihleri arasında Bakü Expo Center’da düzenlendi. SOCAR Türkiye üst yönetiminin de katılım sağladığı fuar kapsamında, kamu ve özel sektör yöneticileri SOCAR Türkiye standını ziyaret ederek şirketin Türkiye’deki stratejik yatırımları, entegre iş modeli ve sürdürülebilirlik odaklı dönüşüm vizyonu hakkında bilgi aldı.

        SOCAR Türkiye, fuar boyunca Petkim, STAR Rafineri, TANAP, SOCAR Terminal, SOCAR Depolama, SOCAR Ticaret ve SOCAR Fiber başta olmak üzere grup şirketleriyle oluşturduğu güçlü entegrasyon modelini ve ortak büyüme yaklaşımını kapsamlı bir içerik kurgusuyla aktardı.

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