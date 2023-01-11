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ŞOK'ta ekstra ürünler kampanyası! İşte ŞOK aktüel ürünler katalogu

ŞOK aktüel ürünleri ile yeni katalog gündeme geldi. Ekstra ürünler ile ön plana çıkan ŞOK aktüel'de bu hafta; beyaz eşyalar, küçük ev aletleri, teknolojik ürünler, kozmetik malzemeleri, temel gıda ürünleri, giysi çeşitleri ve ev dekorasyonu için birbirinden çeşitli ürünler raflarda yerini alarak alıcılarını bekliyor. İşte ŞOK aktüel ürünler kataloğu ile indirimli ürünler listesi...

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  • ŞOK 11 - 17 Ocak kataloğu raflarda! ŞOK katalog bu hafta indirimli ürünleri neler? ŞOK market aktüel indirimleri

    ŞOK 11 - 17 Ocak 2023 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK aktüel kataloğunda bu hafta satışa sunulacak ürünler açıklandı. ŞOK marketler birbirinden çeşitli ürünleri ile alıcılarıyla buluşmaya hazırlanıyor. Peki, ŞOK'ta bu hafta neler var, hangi ürünler indirime girdi? İşte güncel ŞOK aktüel kataloğu ile fiyat listesi...
  • ŞOK 11 - 17 Ocak kataloğu raflarda! ŞOK katalog bu hafta indirimli ürünleri neler? ŞOK market aktüel indirimleri

    ŞOK 11 - 17 OCAK AKTÜEL KATALOĞU

    Dikdörtgen Kilitli Saklama Kabı 24,95 TL,

    Yapışkanlı Folyo 34,95 TL,

    2'li Dikdörtgen Saklama Kabı 39,95 TL,

    Yağsız Fritöz 1.399 TL,

    Airfryer Pişirme Kağıdı 49,95 TL,

    10 Kg Çamaşır Makinesi 8499 TL. 
  • ŞOK 11 - 17 Ocak kataloğu raflarda! ŞOK katalog bu hafta indirimli ürünleri neler? ŞOK market aktüel indirimleri

    9 Kg Çamaşır Makinesi 7999 TL. 

    5 Kg Çamaşır Makinesi 5199 TL

    7 Kg Çamaşır Makinesi 5899 TL. 

    DS Gri 7 Kg Çamaşır Makinesi 6899 TL. 

    6 Kg Çamaşır Makinesi 5299 TL. 

    Kurutmalı Çamaşır Makinesi 12999 TL.

    6 Programlı Bulaşık Makinesi 8,999 tL. 

    6 Kg Çamaşır Makinesi 5699 TL. 
  • ŞOK 11 - 17 Ocak kataloğu raflarda! ŞOK katalog bu hafta indirimli ürünleri neler? ŞOK market aktüel indirimleri

    Gri 4 Programlı Bulaşık Makinesi 6599 TL. 

    Gri 3 Programlı Bulaşık Makinesi 6299 TL. 

    4 Programlı Bulaşık Makinesi 5999 TL. 

    5 Programlı Bulaşık Makinesi 6699 TL.

    Çift Kapılı No-Frost Buzdolabı 10499 TL
  • ŞOK 11 - 17 Ocak kataloğu raflarda! ŞOK katalog bu hafta indirimli ürünleri neler? ŞOK market aktüel indirimleri

    Plastik Yeşil Kapak Saklama Kabı 99,95 TL,

    6'lı Çay Seti 119,95 TL,

    2400 cc  Kare Tepsi 79,95 TL,

    3'lü El Havlusu 19,95 TL,

    Sıcak Su Torbası 34,95 TL,

    Kidzy Oyun Hamuru Setleri 39,95 TL,
  • ŞOK 11 - 17 Ocak kataloğu raflarda! ŞOK katalog bu hafta indirimli ürünleri neler? ŞOK market aktüel indirimleri

    Elite 2.0 249,90 TL,

    Mega Bloks Araçlar 139,95 TL,

    Büyüleyici Parti Bebekleri 139,90 TL,

    Renkler Okulu Kitap Çeşitleri 14,99 TL,

    Pamuklu Çift Kişilik Battaniye 89,95 TL,

    Pamuklu Tek Kişilik Battaniye 74,95 TL,

    Çift Kişilik Microfiber Yorgan 239,90 TL,
  • ŞOK 11 - 17 Ocak kataloğu raflarda! ŞOK katalog bu hafta indirimli ürünleri neler? ŞOK market aktüel indirimleri

    Tek Kişilik  Yorgan 199,90 TL, 

    Silikon Yastık 49,95 TL,

    Kadın Peluş Gondol Terlik 59,95 TL,

    Kadın Kürklü Terlik 124,95 TL,

    Klasik Erkek Terlik 59,95 TL,

    Kadın Peluş Gondol Terlik 59,95 TL,
  • ŞOK 11 - 17 Ocak kataloğu raflarda! ŞOK katalog bu hafta indirimli ürünleri neler? ŞOK market aktüel indirimleri

    Kadın Uyku Çorabı 19,95 TL,

    Kadın Fitilli Sabahlık 199,95 TL,

    Kadın Şardonlu Termal Tayt 34,95 TL,

    Kadın Çift Taraflı Şal 99,95 TL,

    Kadın Eldiven 99,95 TL,
  • ŞOK 11 - 17 Ocak kataloğu raflarda! ŞOK katalog bu hafta indirimli ürünleri neler? ŞOK market aktüel indirimleri

Haberi Hazırlayan : Tutku Bulut
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