ŞOK 11 - 17 Ocak 2023 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK aktüel kataloğunda bu hafta satışa sunulacak ürünler açıklandı. ŞOK marketler birbirinden çeşitli ürünleri ile alıcılarıyla buluşmaya hazırlanıyor. Peki, ŞOK'ta bu hafta neler var, hangi ürünler indirime girdi? İşte güncel ŞOK aktüel kataloğu ile fiyat listesi...