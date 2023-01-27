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ŞOK 28 - 31 Ocak aktüel kataloğu indirimli ürünler listesi

ŞOK aktüel indirimli ürünler kataloğu yayında. Alışveriş takipçileri için ŞOK aktüel 28-31 Ocak 2023 kataloğunda yer alan indirimli ürünleri haberimizde derledik. ŞOK'ta bu hafta; Beyaz eşyalar, küçük ev aletleri, kahve makinesi, baharat ve kahve öğütücü, meyve sıkacağı, elektrikli süpürge, oyuncak çeşitleri ön plana çıkıyor. İşte ŞOK aktüel ürünler listesi...

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  • ŞOK 28-31 Ocak 2023 kataloğu YAYINDA! ŞOK katalog bu hafta indirimli ürünleri neler, hangi ürünler indirime girdi? ŞOK aktüel fiyat listesi

    ŞOK aktüel kataloğu indirimli fırsatlarıyla gündeme geldi. Şok katalog listesinde küçük ev aletlerinden, beyaz eşyalara, koltuk takımından, dolap çeşitlerine birçok kategoride ürün alıcılarıyla buluşmaya hazırlanıyor. Peki, ŞOK'ta bu hafta neler var, hangi ürünler indirime girdi? İşte detaylar...
  • ŞOK 28-31 Ocak 2023 kataloğu YAYINDA! ŞOK katalog bu hafta indirimli ürünleri neler, hangi ürünler indirime girdi? ŞOK aktüel fiyat listesi

    ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER 28 - 31 OCAK KATALOĞU

    Filtre kahve makinesi 649 TL

    Muglı kişisel filtre kahve makinesi 289.90 TL

    Kahve ve baharat öğütücü 279.90 TL

    Kahve filtre kağıdı 12.95 TL

    6 kişilik kahve fincanı takımı 299 TL

    Kollu narenciye sıkacağı 399 TL

    Narenciye sıkacağı 24.99 TL

    3’lü çerçeveli tablo seti 129.90 TL

    Timsah tahteravalli 249.90 TL
  • ŞOK 28-31 Ocak 2023 kataloğu YAYINDA! ŞOK katalog bu hafta indirimli ürünleri neler, hangi ürünler indirime girdi? ŞOK aktüel fiyat listesi

    TV ünitesi Atlantik cam 679.90 TL

    3 kapaklı raflı konsol 799.90 TL

    2 kapaklı ayakkabılık Atlantik çam 679.90 TL

    10 gözlü kitaplık 499.90 TL

    L köşe koltuk 2.999 TL

    Çamaşır makinesi 7.999 TL

    Bulaşık makinesi 6.499 TL

    No frost buzdolabı 11.799 TL

    Buzdolabı 9.999 TL

Haberi Hazırlayan : Tutku Bulut
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