Haftanın yıldız ürünleri ŞOK aktüel ürünler kataloğunda yer aldı. ŞOK'da bu hafta birçok yeni ürün var. İhtiyaçları doğrultusunda alışveriş yapmak isteyenler ŞOK aktüelde bu hafta neler var sorusuna yanıt arıyor. Bu haftaki ürünler arasında ise Dyson V15 dikkat çekiyor. Peki 13-19 Mart ŞOK aktüel ürünler kataloğu bu hafta neler var, hangi ürünler indirimli?