ŞOK aktüel ürünler: Dyson V15 satışta! 13-19 Mart ŞOK aktüel ürünler kataloğu bu hafta dopdolu
ŞOK aktüel ürünler kataloğu indirim listesi yayınlandı. Çarşamba gününden itibaren başlayan indirimli ürünlerde Dyson V15 27.999 TL'den satışa sunuldu. Bu hafta pek çok kategoride onlarca farklı ürünün indirime girmesi dikkat çekti. Peki ŞOK aktüel ürünler kataloğunda bu hafta neler var, indirimli ürünler nelerdir? İşte, 13-19 Mart 2024 ŞOK indirimli ürünler listesi
Haftanın yıldız ürünleri ŞOK aktüel ürünler kataloğunda yer aldı. ŞOK'da bu hafta birçok yeni ürün var. İhtiyaçları doğrultusunda alışveriş yapmak isteyenler ŞOK aktüelde bu hafta neler var sorusuna yanıt arıyor. Bu haftaki ürünler arasında ise Dyson V15 dikkat çekiyor. Peki 13-19 Mart ŞOK aktüel ürünler kataloğu bu hafta neler var, hangi ürünler indirimli?
ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER 13-19 MART 2024
Dyson V15 Detect Absolute Dikey Şarjlı Süpürge 27.999 TL
Karcher Buharlı Temizlik Makinesi 3.799 TL
Hoover Kombi No Frost Buzdolabı 16.999 TL
2 Kapaklı 4 Raflı Çok Amaçlı Dolap 1.449 TL
4 Kapaklı Bölmeli Çok Amaçlı Dolap 1.649 TL
10 Gözlü Kitaplık 829 TL
Akrobat Plus Masa 2.299 TL
Edge Masa 1.099 TL
2 Kapaklı Ayakkabılık 1.269 TL
Aynalı Banyo Dolabı 849 TL
Çamaşır Makinesi Dolabı 1.699 TL