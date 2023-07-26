ŞOK 29 Temmuz 2023 aktüel kataloğu indirimli ürünler listesi yayında!
ŞOK market aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. ŞOK katalog indirimli ürünlerinde kamp malzemeleri dikkat çekti. Bu hafta 29 Temmuz 2023 ŞOK aktüel kataloğunda; kamp sandalyesi, piknik masası, kamp termosu, solar kamp duşu gibi pek çok ürün yer alıyor. İşte, 29 Temmuz-1 Ağustos 2023 ŞOK Cumartesi fırsatları...
ŞOK aktüel indirimli ürünler kataloğu yayımlandı. ŞOK marketlerde bu hafta kamp ve piknik ürünleri satışa çıkıyor. Alışverişseverler için 29 Temmuz 2023 Cumartesi ŞOK aktüel kataloğu ürünleri ve fiyat listesini bir araya getirdik. İşte yeni ŞOK kataloğu...
29 TEMMUZ 2023 ŞOK AKTÜEL KATALOĞU
XL Kamp Sandalyesi - 369 TL
Çocuk Kamp Sandalyesi - 159 TL
Kamp Taburesi 49,95 TL
Plaj Sandalyesi - 169 TL
Piknik Masası - 249 TL
Çocuk Salıncak - 249 TL
Büyük Termos 349 TL
Bio Briket Kömür - 69,95 TL
Lüks Mangal - 149 TL
Kulplu Desenli Termos Çanta - 139 TL
Pipetli Cam Bardak - 79,95 TL
Solar Kamp Duşu - 129 TL
Leia 3’lü Meşrubat Bardağı - 59,95 TL
3 Kişilik Yatarlı Salıncak Ekru / Desenli - 6499 TL
Askı Salıncak Kahve-Bej / Krem - 3999 TL
Petrix 3ü 1 Arada Sinek Koruyucu, Kamp Lambası ve Fener - 199 TL
Petrix 3 in 1 Badminton Topu Tenis Raketi Seti - 299 TL
4 Mevsim Akıllı Topraksız Ev Bahçesi - 1799 TL
Altus AL 91 YB 9 Kg Çamaşır Kurutma Makinesi - 8499 TL
Hoover HLE H9A2TE-17 9 kg Çamaşır Kurutma Makinesi - 9699 TL
Daewood D-TR AC18000 BTU/H A++ R32 Inverter Klima - 15999 TL
Demirdöküm Kion 12 12000 BTU Inverter Klima - 13999 TL
Altus AL 333 B Çift Kapılı Buzdolabı - 9499 TL