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        Haberler Alışveriş ŞOK katalog bu hafta: Kamp malzemeleri geliyor! 29 Temmuz 2023 ŞOK aktüel indirimli ürünler kataloğu - Alışveriş Haberleri

        ŞOK 29 Temmuz 2023 aktüel kataloğu indirimli ürünler listesi yayında!

        ŞOK market aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. ŞOK katalog indirimli ürünlerinde kamp malzemeleri dikkat çekti. Bu hafta 29 Temmuz 2023 ŞOK aktüel kataloğunda; kamp sandalyesi, piknik masası, kamp termosu, solar kamp duşu gibi pek çok ürün yer alıyor. İşte, 29 Temmuz-1 Ağustos 2023 ŞOK Cumartesi fırsatları...

        Habertürk
        Giriş: 26.07.2023 - 17:21
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        ŞOK aktüel indirimli ürünler kataloğu yayımlandı. ŞOK marketlerde bu hafta kamp ve piknik ürünleri satışa çıkıyor. Alışverişseverler için 29 Temmuz 2023 Cumartesi ŞOK aktüel kataloğu ürünleri ve fiyat listesini bir araya getirdik. İşte yeni ŞOK kataloğu...

        29 TEMMUZ 2023 ŞOK AKTÜEL KATALOĞU

        XL Kamp Sandalyesi - 369 TL

        Çocuk Kamp Sandalyesi - 159 TL

        Kamp Taburesi 49,95 TL

        Plaj Sandalyesi - 169 TL

        Piknik Masası - 249 TL

        Çocuk Salıncak - 249 TL

        2

        Büyük Termos 349 TL

        Bio Briket Kömür - 69,95 TL

        Lüks Mangal - 149 TL

        Kulplu Desenli Termos Çanta - 139 TL

        Pipetli Cam Bardak - 79,95 TL

        Solar Kamp Duşu - 129 TL

        Leia 3’lü Meşrubat Bardağı - 59,95 TL

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        3 Kişilik Yatarlı Salıncak Ekru / Desenli - 6499 TL

        Askı Salıncak Kahve-Bej / Krem - 3999 TL

        Petrix 3ü 1 Arada Sinek Koruyucu, Kamp Lambası ve Fener - 199 TL

        Petrix 3 in 1 Badminton Topu Tenis Raketi Seti - 299 TL

        4 Mevsim Akıllı Topraksız Ev Bahçesi - 1799 TL

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        Altus AL 91 YB 9 Kg Çamaşır Kurutma Makinesi - 8499 TL

        Hoover HLE H9A2TE-17 9 kg Çamaşır Kurutma Makinesi - 9699 TL

        Daewood D-TR AC18000 BTU/H A++ R32 Inverter Klima - 15999 TL

        Demirdöküm Kion 12 12000 BTU Inverter Klima - 13999 TL

        Altus AL 333 B Çift Kapılı Buzdolabı - 9499 TL

        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
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