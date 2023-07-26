1 Şurada Paylaş!









ŞOK aktüel indirimli ürünler kataloğu yayımlandı. ŞOK marketlerde bu hafta kamp ve piknik ürünleri satışa çıkıyor. Alışverişseverler için 29 Temmuz 2023 Cumartesi ŞOK aktüel kataloğu ürünleri ve fiyat listesini bir araya getirdik. İşte yeni ŞOK kataloğu...

29 TEMMUZ 2023 ŞOK AKTÜEL KATALOĞU

XL Kamp Sandalyesi - 369 TL

Çocuk Kamp Sandalyesi - 159 TL

Kamp Taburesi 49,95 TL

Plaj Sandalyesi - 169 TL

Piknik Masası - 249 TL

Çocuk Salıncak - 249 TL