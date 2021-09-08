İnternet de satacak! 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

Yıldız Holding şirketlerinden ŞOK Marketler, evlerin en temel ihtiyaçlarından biri haline gelen ev internet hizmetini de ürün ve hizmet portföyüne eklediğini duyurdu. Şirket, Türkiye’nin 81 ilindeki 8 bin 741 mağazasında limitsiz ve taahhütsüz internet paketi “ŞOK NET”i aylık 69.90 TL’ye satışa sundu.

Yapılan açıklamaya göre ŞOK Marketler’in Türkiye genelinde tüm mağazalarında satışa sunduğu yeni ürünü ŞOK NET ev internet hizmeti aboneliği, ön ödemeli sistemle her 30 günün sonunda aylık internet paket yüklemesi yapılarak devam ettirilebiliyor ve abonelik istenildiği zaman yeniden yükleme yapılmaması halinde ücretsiz olarak sona erdirilebiliyor.

HIZI 16 MBPS'YE KADAR...

Limitsiz ve taahhütsüz ev interneti ŞOK NET, 16 Mbps hıza kadar internet bağlantısı sağlayabiliyor. Bu hizmet abonelere, Alfa İletişim Hiz. Paz. Tic. A.Ş. iş ortaklığı ile sunuluyor.

Verilen bilgiye göre hem ilk defa internet hizmeti alacak olanlar hem de aboneliğini ŞOK NET’e taşımaya karar verenler, ŞOK Marketler mağazalarında cep telefonu numaralarıyla başvuru yapabilecek. Başvuru onayı akabinde ekiplerce abonelik ve kurulum hizmetleri gerçekleştirilecek. Kampanya kapsamında 180 TL değerindeki evde kurulum hizmeti 30 TL olacak.