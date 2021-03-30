Altın fiyatları ne kadar? Sorusu yatırımcılar tarafından merak konusu oldu. Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe gram altın fiyatı 455,36 liradan cumhuriyet altını ise 2.963,67 liradan işlem görüyor. Altın uzmanları, yurt içinde ise dolar kurundaki yükselişin altın fiyatlarını desteklediğini bildirdi. İşte 30 Mart çeyrek altın gram altın fiyatları...