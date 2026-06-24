350 metrelik sondaj platform iskelesi İstanbul Boğazı'ndan geçiyor
İtalya'dan Romanya'ya çekilen ve toplam uzunluğu 350 metreye ulaşan sondaj platformu iskelesi, İstanbul Boğazı'na giriş yaptı. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü römorkörleri eşliğinde ilerleyen platformun geçişi nedeniyle İstanbul Boğazı gemi trafiği geçici olarak çift yönlü askıya alındı
İstanbul Boğazı'ndan toplam uzunluğu 350 metreye ulaşan sondaj platformu iskelesi geçiş yapıyor.
DHA'daki habere göre; İtalya'dan Romanya'ya giden ve Liberya bayraklı açık deniz römorkörü 'PACIFIC DUCHESS' tarafından yedeklenerek çekilen, toplam uzunluğu 350 metreye ulaşan sondaj platformu iskelesi İstanbul Boğazı'na giriş yaptı.
Sondaj platformu iskelesi, saat 06.30 sıralarında boğaza giriş yaptı.
Gemiye boğaz geçişi sırasında Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM) römorkörleri eşlik etti.
Sondaj platformunun geçişi sırasında İstanbul Boğazı geçici olarak çift yönlü trafiğe kapatıldı.
ÇANAKKALE BOĞAZI'NDAN DA GEÇMİŞTİ
İtalya'dan Romanya'ya giden sondaj platformu iskelesi açık deniz römorku olan Liberya bayraklı 'PACIFIC DUCHESS', Ege Denizi'nden saat 08.45 sıralarında Çanakkale Boğazı'na giriş yaptı.
Çanakkale Boğazı geçişi sırasında sondaj platformu iskelesine 'KEGM-6', 'Kurtarma-10', 'Kurtarma-17', 'Kurtarma-18' ve 'Mehmetçik' römorkörleri eşlik etti.
Sondaj Platformu iskelesi Çanakkale Boğazı geçişini tamamladıktan sonra Marmara Denizi'ne doğru yol aldı
Fotoğraf: AA/DHA