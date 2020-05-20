DHA

Koronavirüs tedbirleri kapsamında 15 ilde uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının gece yarasından itibaren kaldırılmasıyla Tekirdağ ile İstanbul arasında yoğun trafik oluştu. İstanbul´dan daha önce kentteki yazlıklarına gelenler, kısıtlamanın kaldırılmasının ardından gece yarısı yola çıkarak, İstanbul kara yolu üzerinde uzun araç kuyrukları oluşmasına neden oldu.

4 KİLOMETRELİK ARAÇ KUYRUĞU

DHA'da yer alan habere göre Tekirdağ- İstanbul il sınırı olan Marmara Ereğlisi ve Silivri ilçeleri arasındaki kontrol noktasında, polis ve jandarma ekipleri, uygulamalarını sürdürdü. İstanbul´a gitmek için seyahat belgesi olanların geçişine izin verilirken, olmayanlar ise geri çevrildi. Araç kuyrukları, yer yer 4 kilometreyi buldu.