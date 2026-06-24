Adana'da serinlemek için girdiği çayda kaybolan Ömer'in 25 gün sonra cansız bedenine ulaşıldı
Adana'da serinlemek için girdiği çayda akıntıya kapılarak kaybolan 25 yaşındaki Ömer Alptekin'den 25 gün sonra acı haber geldi. Ekiplerin günlerdir sürdürdüğü arama çalışmalarında Alptekin'in cansız bedenine ulaşıldı. Olayla ilgili inceleme sürüyor
Adana'nın Karaisalı ilçesinde 25 gün önce serinlemek için girdiği çayda akıntıya kapılarak kaybolan Ömer Alptekin'in (25), cansız bedenine ulaşıldı.
SERİNLEMEK İÇİN ÇAYA GİRDİ
DHA'daki habere göre olay; Adana'nın Karaisalı ilçesinde meydana geldi. Karaisalı ilçesinde Dokuzoluk Kanyonu'na arkadaşlarıyla birlikte pikniğe giden Ömer Alptekin, 31 Mayıs'ta saat 09.00 sıralarında serinlemek için Eğlence Çayı'na girdi.
Bir süre sonra akıntıya kapılan Alptekin, suda sürüklenerek gözden kayboldu. Arkadaşlarının ihbarıyla bölgeye jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.
25 GÜNÜN SONUNDA ACI HABER
Ekipler, Ömer Alptekin'in bulunması için arama çalışması başlattı. Haftalardır sürdürülen arama çalışmalarının 25'inci gününde Alptekin'in cansız bedenine ulaşıldı.
Ömer Alptekin'in cansız bedeni otopsi için morga götürüldü. Olaya ilişkin inceleme devam ediyor.