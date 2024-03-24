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        Haberler Ekonomi Altın Son dakika altın fiyatları: Düşüyor! 25 Mart 2024 canlı altın fiyatları ile anlık gram altın ve çeyrek altın ne kadar oldu? - Altın Haberleri

        Hafta sonu altın alacaklar dikkat! 25 Mart 2024 güncel altın fiyatları

        Altın fiyatları son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Bu hafta tarihi bir rekor kıran gram altın fiyatı düşüyor. Merkez Bankası'nın faiz artırımı kararı sonrası ibrenin aşağı döndüğü altın fiyatlarında değer kaydı sürüyor. Gram altın fiyatı bugün 2 bin 225 TL'den işlem görüyor. İşte, 25 Mart 2024 canlı altın fiyatları ile anlık gram altın ve çeyrek altın alış-satış fiyatı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.03.2024 - 07:53 Güncelleme: 24.03.2024 - 23:51
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        1

        Bu hafta Fed faiz kararının açıklanmasının ardından yeni rekor kıran gram altın fiyatı Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın faiz artırımı kararı sonrası ise düşüşe geçti. Tüm hafta dalgalı bir seyir izleyen altın fiyatları hafta sonu düşüş trendini koruyor. Peki, güncel çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte, 25 Mart 2024 altın fiyatları alış-satış rakamları tablosu haberimizde...

        2

        ALTIN FİYATLARI DÜŞÜŞTE!

        Bir önceki kapanışı 2 bin 242 TL'den yapan gram altın bugün 2 bin 225 TL'ye kadar düştü. Çeyrek altın ise 3 bin 667 TL'den kapanış yaparken; şu anda 3 bin 639 TL'den alıcı buluyor.

        ANLIK ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYIN

        3

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 2.225,29

        Satış: 2.225,80

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ONS ALTIN FİYATI

        Alış: 2.207,40

        Satış: 2.207,79

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 3.560,46

        Satış: 3.639,19

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 14.241,85

        Satış: 14.512,24

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 7.098,67

        Satış: 7.278,38

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ZİYNET ALTIN FİYATI

        Alış: 14.241,85

        Satış: 14.512,24

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ATA ALTINI FİYATI

        Alış: 16.268,16

        Satış: 16.683,84

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        14 AYAR ALTIN BİLEZİK FİYATI

        Alış: 1.318,18

        Satış: 1.737,37

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYIN

        11

        22 AYAR ALTIN BİLEZİK FİYATI

        Alış: 2.237,55

        Satış: 2.364,23

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYIN

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