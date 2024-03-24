Hafta sonu altın alacaklar dikkat! 25 Mart 2024 güncel altın fiyatları
Altın fiyatları son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Bu hafta tarihi bir rekor kıran gram altın fiyatı düşüyor. Merkez Bankası'nın faiz artırımı kararı sonrası ibrenin aşağı döndüğü altın fiyatlarında değer kaydı sürüyor. Gram altın fiyatı bugün 2 bin 225 TL'den işlem görüyor. İşte, 25 Mart 2024 canlı altın fiyatları ile anlık gram altın ve çeyrek altın alış-satış fiyatı...
Bu hafta Fed faiz kararının açıklanmasının ardından yeni rekor kıran gram altın fiyatı Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın faiz artırımı kararı sonrası ise düşüşe geçti. Tüm hafta dalgalı bir seyir izleyen altın fiyatları hafta sonu düşüş trendini koruyor. Peki, güncel çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte, 25 Mart 2024 altın fiyatları alış-satış rakamları tablosu haberimizde...
ALTIN FİYATLARI DÜŞÜŞTE!
Bir önceki kapanışı 2 bin 242 TL'den yapan gram altın bugün 2 bin 225 TL'ye kadar düştü. Çeyrek altın ise 3 bin 667 TL'den kapanış yaparken; şu anda 3 bin 639 TL'den alıcı buluyor.
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 2.225,29
Satış: 2.225,80
ONS ALTIN FİYATI
Alış: 2.207,40
Satış: 2.207,79
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 3.560,46
Satış: 3.639,19
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 14.241,85
Satış: 14.512,24
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 7.098,67
Satış: 7.278,38
ZİYNET ALTIN FİYATI
Alış: 14.241,85
Satış: 14.512,24
ATA ALTINI FİYATI
Alış: 16.268,16
Satış: 16.683,84
14 AYAR ALTIN BİLEZİK FİYATI
Alış: 1.318,18
Satış: 1.737,37
22 AYAR ALTIN BİLEZİK FİYATI
Alış: 2.237,55
Satış: 2.364,23