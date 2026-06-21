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        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Aydın haberleri: 10 gündür haber alınamayan kadın tatilde çıktı | Son dakika haberleri

        10 gündür haber alınamayan kadın tatilde çıktı

        Aydın'ın Efeler ilçesinde yaklaşık 10 gündür haber alınamayan ve evinden kötü koku geldiği öne sürülen kadın için ekipler harekete geçti. Daire kapısının açılmasına dakikalar kala ulaşılan Z.T.'nin tatilde olduğu ve sağlık durumunun iyi olduğu belirlendi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 21 Haziran 2026 - 12:00 Güncelleme:
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        Öldü sanılan kadın tatilde çıktı

        Aydın'ın Efeler ilçesinde yaklaşık 10 gündür haber alınamayan ve evinden kötü kokular geldiği öne sürülen kadın için ekipler seferber olurken, daire kapısının kırılmasına dakikalar kala ulaşılan kadının tatilde olduğu ortaya çıktı.

        KÖTÜ KOKULAR ENDİŞELENDİRDİ

        İHA'daki habere göre olay; Aydın'ın Efeler ilçesindeki bir apartmanda sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, apartmanda yaşayan Z.T.'yi yaklaşık 10 gündür göremeyen komşuları evden geldiğini düşündükleri kötü kokular nedeniyle endişelendi.

        Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri gerekli işlemlerin ardından daire kapısını açmak için ekipmanları hazır beklerken, polis ekipleri ise ev sahibine ulaşabilmek için yoğun çaba sarf etti.

        TATİLDE OLDUĞU ANLAŞILDI

        İtfaiye ekipleri tarafından müdahalede bulunularak daire kapısı açılmak üzereyken polis ekiplerinin telefonla ulaştığı Z.T.'nin tatilde olduğu ve sağlık durumunun iyi olduğu ortaya çıktı.

        Ekipler herhangi bir müdahalede bulunmadan olay yerinden ayrılırken, konunun sorunsuz şekilde sonuçlanması apartman sakinlerini sevindirdi.

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