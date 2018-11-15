son dakika

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, konuk olduğu Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda gündeme dair soruları yanıtladı. Bakan Turhan'ın açıklamalarından önemli satır başları;



- (İstanbul Havalimanı öncesi) Afrika-Asya ülkeleri, slot istiyorlardı, uçuş izni veremiyorduk.Şimdi yeni açılım sağladığımız ülkeler var.



- "(Ulaştırma ve altyapı projeleri) Bakanlığımıza 14 milyar lira ek ödenek sözü verildi, bunu ay ay müteahhitlerimize ödüyoruz."





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