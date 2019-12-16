Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, TRT Spor'da yaptığı açıklamada " Arda Turan, Galatasaray'a dönmek isterse kolaylık sağlayacağımızı ilk günden beri söylemiştik. Arda bugün Arda olduysa bu Galatasaray Spor Kulübü sayesindedir. Ne zaman müsaade isterse Emre'ye yaptığımı ona da yaparım. Arda bizimle ilk görüştüğü zaman da 'Önceliğim Galatasaray, orası olmazsa Başakşehir' demişti ve anlayışla karşılamıştık" dedi.

HABERTÜRK, 24 KASIM'DA DUYURMUŞTU!

Habertürk Spor, 24 Kasım'da Başakşehir'in Arda Turan'ın Galatasaray'a gitmesi halinde kolaylık sağlayacağını duyurmuştu.