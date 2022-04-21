Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan (SGK) aylık alan emeklilere dini bayramlarda ikramiye verilmeye 2018 yılında başlandı. 2018 – 2019 yıllarını kapsayan ilk üç yıl Ramazan ve Kurban Bayramlarında 1000’er lira ikramiye ödendi. Geçen yıl ikramiyeye yüzde 10 oranında zam yapılarak 1100 liraya çıkartıldı.

Enflasyonun 2021 yılında yüzde 36.1’e ulaşması nedeniyle bayram ikramiyesinde bu yıl yeniden bir artış olacağı beklentisi oluştu. Zam beklentisini dile getirenler arasında AK Parti yetkilileri de yer aldı. Ancak, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin önceki gün yaptığı açıklamada zam tartışmalarına noktayı koydu. Bilgin, bayram ikramiyesinin zamsız olarak 28 – 29 Nisan tarihlerinde ödeneceğini açıkladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da dün sorular üzerine “Çalışma Bakanı ne dediyse doğrudur” dedi.

DÖRT YILDA 89 MİLYAR TL ÖDENDİ

Emeklilere bayram ikramiyesi olarak 2018 yılında 20 milyar 879 milyon, 2019’da 21 milyar 542 milyon, 2020’de 22 milyar, 2021 yılında da 24 milyar 688 milyon lira olmak üzere toplam 89 milyar 109 milyon lira ödeme yapıldı. Geçen yıl Ramazan Bayramı’nda 12 milyon 671 bin, Kurban Bayramı’nda ise 12 milyon 719 bin dosya üzerinden emekli aylığı veya dul / yetim aylığı almakta olanlara ikramiye ödendi.

NİSANDA DİLEKÇE VERENLER DE ALACAK

Kanuna göre, bayramın içinde bulunduğu ayda SGK’dan emekli aylığı, yaşlılık aylığı, vazife malullüğü aylığı, malullük aylığı, ölüm aylığı (dul-yetim aylığı) ile sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri almakta olan kişilere bayram ikramiyesi ödeniyor. Şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahipleri de bayram ikramiyesi alıyor.

Ramazan Bayramı 2 Mayıs’ta başlıyor. Halen aylık almakta olanlara 28 – 29 Mayıs’ta ödeme yapılacak. Henüz emekli olmayıp 30 Nisan 2022 tarihine kadar emeklilik dilekçesi verenlerin aylığı 1 Mayıs’tan geçerli olmak üzere bağlanacağı için, bu ayın sonuna kadar dilekçe verenler de bayram ikramiyelerini ilk aylıkları ile birlikte alacaklar.

DUL VE YETİM AYLIĞI ALANLARA PAYLARI ORANINDA ÖDEME YAPILACAK

Ölen eşinden veya anne-babasından dolayı dul-yetim aylığı alanlara, hisseleri oranında bayram ikramiyesi ödeniyor. Ölen eşinin emekli aylığının yüzde 50’si oranında dul aylığı bağlanmış olan eşe 550 lira; yüzde 25’i bağlanmış olan kızına ise 275 lira ikramiye ödenecek. Herhangi bir işte çalışmayan, kendi sigortalılığı nedeniyle gelir veya aylık almayanlar eşinin aylığının yüzde 75’ini almakta olduklarından, 825 lira ikramiye alacaklar.

İş kazası ve meslek hastalığı dolayısıyla sürekli iş göremezlik geliri alanlara, gelir bağlanmasına esas olan sürekli iş göremezlik derecesi oranında bayram ikramiyesi ödeniyor. Meslekte kazanma gücü kayıp oranı yüzde 25 olanlara 275 lira, yüzde 45 olanlara 495 lira ikramiye ödenecek.

SGK’dan birden fazla dosyadan gelir ve aylık alan emekli ve hak sahiplerine, en fazla ödemeye hak kazandıkları dosya üzerinden ikramiye verilecek. Örneğin, hem kendi çalışmasından dolayı emekli aylığı alan, hem de eşinden dolayı dul aylığı alanlar, sadece 1100 lira ikramiye alacak. Emekli aylığı ile birlikte sürekli iş göremezlik geliri alanlara da 1100 lira ikramiye ödenecek. Kocasından dolayı yüzde 75 oranında dul aylığı, babasından dolayı da yüzde 25 oranında yetim aylığı alan bir kadın ise 825 lira ikramiye alabilecek.

Emekli veya hak sahiplerinin bayram öncesi vefatı durumunda, hak edildiği halde ödenemeyen bayram ikramiyesini hak sahipleri alabilecek.

SANDIK EMEKLİLERİNİN İKRAMİYESİ HAZİNEDEN KARŞILANACAK MI?

Bankalar ve sigorta şirketlerine ait özel sandıklardan emekli aylığı almakta olanların bayram ikramiyeleri farklı uygulamaya tabi bulunuyor. Kanun sadece SGK’dan aylık alanlara ikramiye ödenmesini düzenliyor. SGK’nın yaptığı ikramiye ödemeleri Hazineden karşılanıyor. Özel sandıklardan aylık alanların sayısı 96 bin kişiye ulaşıyor.

Sandıklardan bazıları başından beri kendi kaynakları ile bayram ikramiyesi ödüyor. Bazıları ise açılan davaların sandık aleyhine sonuçlanması nedeniyle geçmiş yıllara ait ikramiyeleri faiziyle ödemek zorunda kaldı. Ancak hala ikramiye alamayan özel sandık emeklileri bulunuyor.

Sandıkların, bayram ikramiyesi ödemesinin Hazineden karşılanması yönündeki talepleri de karşılık bulmadı. Özel sandık emeklilerinin ikramiyelerinin de hazineden karşılanması gerekir.