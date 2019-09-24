Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Orman şunları söyledi:

"Kavgam Beşiktaş ile alakalıydı. Bütün bunları Beşiktaş için yaptım. Enerjim artık yetmiyor. Yanlış anlamayın yorgun değilim. Sadece kırgın ve üzgünüm. Çok büyük kırgınlıklar yaşadım, ne yaptıysam Beşiktaş için yaptım. Ben kötü hiçbir şey yapmadım. Yine de her şey helali hoş olsun. Elimden geldiğince Beşiktaş'a hizmet etmeye çalıştım. Ben ne yaptım? Nereye gitsem tepkiyle karşılaşmaya başladım, insanları örgütlüyorlar. Beşiktaş'ta bir kan değişikliğine ihtiyaç var. Beşiktaş'taki sürecimi tamamlıyorum. Bundan sonraki süreci divan mı götürecek, yoksa başka bir şey mi olacak ona bakacağız. Biz bıraktık"

ŞİMDİ NE OLACAK?

15 gün içinde olağanüstü genel kurulun ilan edilmesi ve ekim ayı sonunda Beşiktaş'ın yeni başkanını seçmesi bekleniyor. Orman, seçime kadar göreve devam etmek istemezse, yeni başkan seçilene kadar Divan Başkanı Tevfik Yamantürk görevi sürdürecek.

— Habertürk Spor (@HTSpor) September 24, 2019