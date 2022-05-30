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Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri

Vida ile sözleşme yenilemeyen Beşiktaş aradığı lider stoperi de İngiltere'de buldu! Romain Saiss için teklifini aracılar ile ileten Kartal forvet için de girişimlerde bulundu! İşte siyah beyazlı kulüpten son dakika gelişmeleri

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  • 01
    Son dakika: Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri!

    Bu sezon beklentilerin altında kalan Beşiktaş'ta Ahmet Nur Çebi yeniden başkanlığa seçilirken transfer için çalışmalar da başladı.
  • 02
    Son dakika: Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri!

    Domagoj Vida ile henüz sözleşme yenilemeyen Kara Kartal, Valerien Ismael'in üç stoperli savunma anlayışı nedeniyle önceliği de bu bölgeye verdi.
  • 03
    Son dakika: Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri!

    Türkiye'den de girişimlerde bulunan siyah-beyazlılar, Vida'nın boşluğunu İngiltere'den doldurmaya hazırlanıyor.
  • 04
    Son dakika: Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri!

    Beşiktaş'ın Wolverhampton ile sözleşmesi sona eren Romain Saiss'ın menajeriyle ile temasa geçtiği öğrenildi.
  • 05
    Son dakika: Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri!

    İngiliz ekibinde kaptanlık da yapan tecrübeli savunmacıya dört kulüpten teklifler olduğu belirtilirken Beşiktaş'ın da Saiss için ilk teklifini aracılar ile ilettiği öne sürüldü.
  • 06
    Son dakika: Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri!

    2016'da Angers'den Wolverhampton'a 4 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olan Faslı oyuncu geride kalan sezonda Premier Lig'de 31 maça çıktı; 2 gol kaydetti. 
  • 07
    Son dakika: Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri!

    1.88 boyundaki Saiss, Fas Milli Takımı'nda da 60 maça çıktı ve 1 gol kaydetti.
  • 08
    Son dakika: Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri!

    İLK İMZA YAKIN

    Transfer çalışmalarına devam eden Beşiktaş yeni sezon öncesi ilk imzasını da atmaya çok yaklaştı.

     
  • 09
    Son dakika: Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri!

    NTV Spor'da yer alan habere göre; Beşiktaş, CSKA Sofia'nın Ekvadorlu forveti Jordy Caicedo ile anlaşmaya vardı.
  • 10
    Son dakika: Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri!

    24 yaşındaki oyuncu ile 4 yıllık sözleşme için el sıkışan Beşiktaş, Bulgar ekibi ile bonservis bedeli konusunda görüşmeye devam ediyor.
  • 11
    Son dakika: Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri!

    Ekvadorlu forvet yıllık 1 milyon Euro ücret vermeyi planlayan siyah-beyazlılar, CSKA Sofia ile de anlaşması halinde transferi resmen duyuracak.
  • 12
    Son dakika: Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri!

    8 kez Ekvador Milli Takımı'nda görev yapan Caisedo, 1 gol attı.
  • 13
    Son dakika: Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri!

    Daha önce Ekvador ekipleri Universidad Catolica ve El Nacional ile Brezilya'dan Vitoria formaları giyen 24 yaşındaki oyuncu, 2021 Şubat ayında CSKA Sofia'ya transfer oldu.
  • 14
    Son dakika: Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri!

    BUKSA, LENS'A TRANSFER OLUYOR

    Beşiktaş'ın transfer listesinde de yer alan Adam Buksa'nın yeni adresi Fransa oldu!
  • 15
    Son dakika: Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri!

    Fransa basınındaki haberlere göre Ligue 1 ekiplerinden Lens, PSG'den kiraladığı Arnaud Kalimuendo'nun yerini doldurmak için harekete geçti.
  • 16
    Son dakika: Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri!

    Fransız ekibinin, ABD'de New England forması giyen Adam Buksa için devreye girdiği belirtilirken, Lens'in 25 yaşındaki Polonyalı golcünün bonservisi için 6 milyon Euro'yu kasasından çıkaracağı ve futbolcu ile 5 yıllık sözleşme imzalayacağı ileri sürüldü.
  • 17
    Son dakika: Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri!

    Tüm bu iddiaların ardından başarılı forvetin Lens formasıyla fotoğrafı da sızdırıldı.
  • 18
    Son dakika: Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri!

    Bu sezon 13 maçta 11 gol ve 2 asistlik performansı bulunan Buksa'nın takımıyla olan sözleşmesi Aralık ayında sona eriyor.
  • 19
    Son dakika: Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri!

    ABDÜLKERİM BARDAKÇI İNADI

    Beşiktaş Abdülkerim Bardakçı için bekleyişini sürdürüyor.
  • 20
    Son dakika: Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri!

    Konyaspor'un 5 milyon Euro istediği başarılı stoper için, 2 milyon Euro'ya öneren siyah-beyazlılar indirim bekliyor.
  • 21
    Son dakika: Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri!

    Abdülkerim'in de Beşiktaş'a sıcak baktığı öğrenilirken siyah-beyazlılar, Konyaspor'a takas önerisi yaparak aradaki farkı kapatmayı hedefliyor.

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