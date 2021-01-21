Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerFutbolSüper LigBeşiktaşSon dakika Beşiktaş transfer haberi: Sergen Yalçın, Hulk'u açıkladı
ABONE OL

Sergen Yalçın: "Hulk istediğimiz isimlerden birisi"

Karagümrük'ü deplasmanda 4-1 mağlup eden Beşiktaş'ta Teknik Direktör Sergen Yalçın maçın ardından transferde adı geçen Hulk'la ilgilendiklerini söyledi. Yalçın, sakatlıktan dönen Adem Ljajic ve Gökhan Töre’nin de ikinci yarıda önemli katkı yapacağını ifade etti

Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Sergen Yalçın, Hulk'u açıkladı

Süper Lig’in 20. haftasında Karagümrük’ü Atatürk Olimpiyat Stadı’nda 4-1 mağlup eden Beşiktaş’ta Teknik Direktör Sergen Yalçın karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Mücadeleyi değerlendirerek sözlerine başlayan Yalçın, “Bugün için kazanmak çok önemliydi. Derbi maçların arkasında bazen konsantrasyon bozukluğu ya da rehavet olabiliyor. Ama bugün baktığımızda çok konsantreydik ve oyunun tamamında kontrol bizdeydi. Oyuncular iyi mücadele edip koştular. Kazanmak için gereken her şeyi yaptığımızı düşünüyorum. Attığımız goller güzeldi. İyi bir 3 puan oldu bizim için. Böyle maçlar zordur bizim için. Sürpriz olmasına müsaade etmedik. Zor deplasmandan galibiyetle dönmek mutluluk verici. Pazar günkü maça hazırlanmak istiyoruz. İlk yarıyı Göztepe maçıyla iyi bitirmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.

HULK TRANSFERİNİ AÇIKLADI

Transfer konusunda yönetici Emre Kocadağ’ın Hulk ile ilgili yaptığı açıklama hatırlatılan Sergen Yalçın, “Forvet hattına şartlar mümkün olursa güçlendirmek istiyoruz. Hulk da görüştüğümüz oyunculardan birisi ve görüşülüyor. Şartlar uyarsa güçlendirmek istiyoruz. Emre Kocadağ zaten gerekeni söylemiş” dedi.

ŞAMPİYONLUK YORUMU

Şampiyonlukla ilgili soruya, “Şampiyonluk konuşmak için erken. Her maçtan sonra aynı sorular geliyor. Daha çok uzun bir sezon oynayacağız. Elimizden geldiğince kazanarak yarışmacı kimliğimizle kalmak istiyoruz. Her maça ciddi hazırlanıyoruz, zaten hazırlanmamız gerekiyor” açıklamasını yapan başarılı çalıştırıcı, “Yeni transferlerin takıma katılmasıyla nasıl bir performans bekliyorsunuz” sorusuna ise “Ortada transfer falan yok, hangi transferlerden bahsediyoruz, ben anlamadım” cevabını verdi.

Son olarak Adem Ljajic’le ilgili konuşan Yalçın, “Adem geçen sezondan bu yana korona olana kadar oynuyordu. Korona virüse yakalandıktan sonra uzaklaştı ve bu sezon da sakatlık problemleri yaşadı. Şu anda 90 dakikayı kaldıracak fizik gücü yok ama 3 haftadır ciddi antrenman yapıyor. Bu şekilde devam ederse mutlaka ondan yararlanacağız. Kendisi bize ekstra güç katacak bir oyuncu. Şu andaki oyun için yetenekli olmak yeterli değil, takımla birlikte mücadele etmek, ekstra koşmak gerekiyor. Gökhan da Adem de takıma döndü. Umarım ligin ikinci yarısında ikisi de takıma gereken katkıyı yaparlar” diyerek sözlerini tamamladı.

EMRE KOCADAĞ'DAN TRANSFER SÖZLERİ

Beşiktaş'ın Fatih Karagümrük'ü 4-1 yendiği Süper Lig 20'nci hafta müsabakasının ardından Beşiktaş Kulübü'nün asbaşkanı Emre Kocadağ, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Transfer çalışmaları nedeniyle her gün Ümraniye'de olduklarını söyleyen Emre Kocadağ, "Değerlendirmeler yapıyoruz. Oyucular geliyor önümüze. Bizim önce çözmemiz gereken oyuncular var. Kenarda bekleyen oyuncular var. Onları göndermemiz gerekiyor. İlgi duyulan oyuncular var, onlarla alakalı konuşuyoruz. Bizim ilgi duyduğumuz oyunculara teklif yapıyoruz. Beşiktaş'ın yararına olacak teklifleri yapıyoruz. Acele işler yapmak istemiyoruz. Takıma katkı verecek isimler lazım. Çalışmalarımız devam ediyor" dedi.

"HULK'LA İLGİLİ KONU OLGUNLAŞINCA BİLGİSİNİ VERİRİZ"

Son dönemde adı siyah beyazlı kulüple anılan Brezilyalı yıldız futbolcu Hulk ile ilgili gelen soruya Kocadağ, "Hulk iyi bir oyuncu. Tartışmaya kapalı o konu. Bütçemize uygun olursa değerlendirmeyi düşünürüz. Önemli olan bütçemize uygun olması gerekiyor. Hocamızla da istişare ederek gidiyoruz. Hulk´la bir temas oldu. Konu olgunlaşınca bilgisini veririz" yanıtını verdi.

"TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRİYORUZ"

Kadro dışı bırakılan Douglas, Lens ve Mirin ile ilgili bir basın mensubunun yönelttiği soruya ise Kocadağ şu yanıtı verdi: "Transfer sezonunun bitmesine az kaldı. Oyuncularımıza ilgi de var. Teklifleri değerlendiriyoruz. Gerek ülke içi gerek yurt dışı. Bizim de maliyetlerden kurtulma durumumuz olursa değerlendireceğiz."

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Fatih Karagümrük Beşiktaş CANLI YAYIN
FUTBOLKartal gümbür gümbür!
Henry Onyekuru, İstanbul'a geliyor
FUTBOLOnyekuru, İstanbul'a geliyor
Sivasspor - Fenerbahçe maçı CANLI YAYIN
FUTBOLİlk gol geldi!
FLAŞ GELİŞME! Beşiktaş Hulk ile masada! Beşiktaş'ta son dakika transfer gelişmesi!
FUTBOLBeşiktaş'ta son dakika! Hulk...
İLK 11 BELLİ OLDU! Beşiktaş Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
FUTBOLKararını verdi!
SICAK GELİŞMELER! Falcao ve İrfan Can'da son durum! Galatasaray'da son dakika transfer haberleri
FUTBOLGalatasaray'da bombalar patlayacak!
Sivasspor, Fenerbahçe maçı muhtemel 11'i! Sivasspor Fenerbahçe maçı saat kaçta hangi kanalda? Sivas FB maçı hava kaç derece
FUTBOLFenerbahçe zorlu Sivasspor deplasmanında
Ankaragücü - Kasımpaşa maçı CANLI YAYIN
FUTBOLİlk gol geldi
Tisserand sakatlandı
FUTBOLSakatlık şoku
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den transfer sözleri!
FUTBOLAhmet Nur Çebi'den transfer sözleri!