Süper Lig’in 20. haftasında Karagümrük’ü Atatürk Olimpiyat Stadı’nda 4-1 mağlup eden Beşiktaş’ta Teknik Direktör Sergen Yalçın karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Mücadeleyi değerlendirerek sözlerine başlayan Yalçın, “Bugün için kazanmak çok önemliydi. Derbi maçların arkasında bazen konsantrasyon bozukluğu ya da rehavet olabiliyor. Ama bugün baktığımızda çok konsantreydik ve oyunun tamamında kontrol bizdeydi. Oyuncular iyi mücadele edip koştular. Kazanmak için gereken her şeyi yaptığımızı düşünüyorum. Attığımız goller güzeldi. İyi bir 3 puan oldu bizim için. Böyle maçlar zordur bizim için. Sürpriz olmasına müsaade etmedik. Zor deplasmandan galibiyetle dönmek mutluluk verici. Pazar günkü maça hazırlanmak istiyoruz. İlk yarıyı Göztepe maçıyla iyi bitirmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.

HULK TRANSFERİNİ AÇIKLADI

Transfer konusunda yönetici Emre Kocadağ’ın Hulk ile ilgili yaptığı açıklama hatırlatılan Sergen Yalçın, “Forvet hattına şartlar mümkün olursa güçlendirmek istiyoruz. Hulk da görüştüğümüz oyunculardan birisi ve görüşülüyor. Şartlar uyarsa güçlendirmek istiyoruz. Emre Kocadağ zaten gerekeni söylemiş” dedi.

ŞAMPİYONLUK YORUMU

Şampiyonlukla ilgili soruya, “Şampiyonluk konuşmak için erken. Her maçtan sonra aynı sorular geliyor. Daha çok uzun bir sezon oynayacağız. Elimizden geldiğince kazanarak yarışmacı kimliğimizle kalmak istiyoruz. Her maça ciddi hazırlanıyoruz, zaten hazırlanmamız gerekiyor” açıklamasını yapan başarılı çalıştırıcı, “Yeni transferlerin takıma katılmasıyla nasıl bir performans bekliyorsunuz” sorusuna ise “Ortada transfer falan yok, hangi transferlerden bahsediyoruz, ben anlamadım” cevabını verdi.

Son olarak Adem Ljajic’le ilgili konuşan Yalçın, “Adem geçen sezondan bu yana korona olana kadar oynuyordu. Korona virüse yakalandıktan sonra uzaklaştı ve bu sezon da sakatlık problemleri yaşadı. Şu anda 90 dakikayı kaldıracak fizik gücü yok ama 3 haftadır ciddi antrenman yapıyor. Bu şekilde devam ederse mutlaka ondan yararlanacağız. Kendisi bize ekstra güç katacak bir oyuncu. Şu andaki oyun için yetenekli olmak yeterli değil, takımla birlikte mücadele etmek, ekstra koşmak gerekiyor. Gökhan da Adem de takıma döndü. Umarım ligin ikinci yarısında ikisi de takıma gereken katkıyı yaparlar” diyerek sözlerini tamamladı.

EMRE KOCADAĞ'DAN TRANSFER SÖZLERİ

Beşiktaş'ın Fatih Karagümrük'ü 4-1 yendiği Süper Lig 20'nci hafta müsabakasının ardından Beşiktaş Kulübü'nün asbaşkanı Emre Kocadağ, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Transfer çalışmaları nedeniyle her gün Ümraniye'de olduklarını söyleyen Emre Kocadağ, "Değerlendirmeler yapıyoruz. Oyucular geliyor önümüze. Bizim önce çözmemiz gereken oyuncular var. Kenarda bekleyen oyuncular var. Onları göndermemiz gerekiyor. İlgi duyulan oyuncular var, onlarla alakalı konuşuyoruz. Bizim ilgi duyduğumuz oyunculara teklif yapıyoruz. Beşiktaş'ın yararına olacak teklifleri yapıyoruz. Acele işler yapmak istemiyoruz. Takıma katkı verecek isimler lazım. Çalışmalarımız devam ediyor" dedi.

"HULK'LA İLGİLİ KONU OLGUNLAŞINCA BİLGİSİNİ VERİRİZ"

Son dönemde adı siyah beyazlı kulüple anılan Brezilyalı yıldız futbolcu Hulk ile ilgili gelen soruya Kocadağ, "Hulk iyi bir oyuncu. Tartışmaya kapalı o konu. Bütçemize uygun olursa değerlendirmeyi düşünürüz. Önemli olan bütçemize uygun olması gerekiyor. Hocamızla da istişare ederek gidiyoruz. Hulk´la bir temas oldu. Konu olgunlaşınca bilgisini veririz" yanıtını verdi.

"TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRİYORUZ"

Kadro dışı bırakılan Douglas, Lens ve Mirin ile ilgili bir basın mensubunun yönelttiği soruya ise Kocadağ şu yanıtı verdi: "Transfer sezonunun bitmesine az kaldı. Oyuncularımıza ilgi de var. Teklifleri değerlendiriyoruz. Gerek ülke içi gerek yurt dışı. Bizim de maliyetlerden kurtulma durumumuz olursa değerlendireceğiz."