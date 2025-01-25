Boluspor 0 - 2 Gençlerbirliği
Trendyol 1. Lig'in 21. haftasında Gençlerbirliği, deplasmanda Boluspor'u 2-0 mağlup etti
Stat: Bolu Atatürk
Hakemler: Arda Kardeşler, Mehmet Şengül, Rıdvan Çevik
Boluspor: Çağlar Akbaba, Oulare (Dk.90+3 Ali Ülgen), Işık Kaan Arslan, Onur Ulaş (Dk.46 Fethi Özer), Enes Alıç, Oğuz Kağan Güçtekin (Dk.90+3 İshak Karaoğul), Berk Yıldız (Dk.69 Eren Erdoğan), Liço, Jefferson, Mukairu, Hüsamettin Yener (Dk.45+2 Aleksic)
Gençlerbirliği: Erhan Erentürk, Fıratcan Üzüm (Dk.90+5 Oğuzhan Berber), Zuzek, Sinan Osmanoğlu, Hanousek, Mikail Okyar, Etebo, Amilton (Dk.90+5 Samed Onur), Buğra Çağıran (Dk.75 Ensar Kemaloğlu), Metehan Mimaroğlu (Dk.90+3 Mete Kaan Demir), Djitte (Dk.75 Sami Gökhan Altıparmak)
Goller: Dk.64 Metehan Mimaroğlu, Dk. 86 Fethi Özer (kendi kalesine) (Gençlerbirliği)
Sarı kartlar: Dk.13 Oğuz Kağan Güçtekin, Dk.48 Enes Alıç, Dk.89 Jefferson (Boluspor), Dk.84 Sinan Osmanoğlu, Dk.88 Hanousek (Gençlerbirliği)
İki takım futbolcuları maç öncesindeki seremoniye Kartalkaya'daki otel yangınında hayatını kaybedenleri anmak için "Başımız sağ olsun" yazılı tişörtlerle çıktı.
Boluspor taraftarları, hayatını kaybedenlerin isimlerinin yer aldığı kartonlar açtı.