Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol 1. Lig Gençlerbirliği Boluspor 0 - 2 Gençlerbirliği - Futbol Haberleri

        Boluspor 0 - 2 Gençlerbirliği

        Trendyol 1. Lig'in 21. haftasında Gençlerbirliği, deplasmanda Boluspor'u 2-0 mağlup etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.01.2025 - 15:37 Güncelleme: 25.01.2025 - 15:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gençler deplasmanda kazandı!
        ABONE OL

        Stat: Bolu Atatürk

        Hakemler: Arda Kardeşler, Mehmet Şengül, Rıdvan Çevik

        Boluspor: Çağlar Akbaba, Oulare (Dk.90+3 Ali Ülgen), Işık Kaan Arslan, Onur Ulaş (Dk.46 Fethi Özer), Enes Alıç, Oğuz Kağan Güçtekin (Dk.90+3 İshak Karaoğul), Berk Yıldız (Dk.69 Eren Erdoğan), Liço, Jefferson, Mukairu, Hüsamettin Yener (Dk.45+2 Aleksic)

        Gençlerbirliği: Erhan Erentürk, Fıratcan Üzüm (Dk.90+5 Oğuzhan Berber), Zuzek, Sinan Osmanoğlu, Hanousek, Mikail Okyar, Etebo, Amilton (Dk.90+5 Samed Onur), Buğra Çağıran (Dk.75 Ensar Kemaloğlu), Metehan Mimaroğlu (Dk.90+3 Mete Kaan Demir), Djitte (Dk.75 Sami Gökhan Altıparmak)

        Goller: Dk.64 Metehan Mimaroğlu, Dk. 86 Fethi Özer (kendi kalesine) (Gençlerbirliği)

        Sarı kartlar: Dk.13 Oğuz Kağan Güçtekin, Dk.48 Enes Alıç, Dk.89 Jefferson (Boluspor), Dk.84 Sinan Osmanoğlu, Dk.88 Hanousek (Gençlerbirliği)

        İki takım futbolcuları maç öncesindeki seremoniye Kartalkaya'daki otel yangınında hayatını kaybedenleri anmak için "Başımız sağ olsun" yazılı tişörtlerle çıktı.

        Boluspor taraftarları, hayatını kaybedenlerin isimlerinin yer aldığı kartonlar açtı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Günün Önemli Manşetleri