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        Bursa'da işletme sahipleri ile motokuryeler kavga etti: 10 gözaltı

        Bursa'da, siparişlerin geç ulaştığı yönündeki şikayetler nedeniyle motokuryeler ile işletme sahipleri arasında çıkan kavgada 5 kişi yaralandı. Hastanede de devam eden olayların ardından 10 kişi gözaltına alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21 Haziran 2026 - 07:26 Güncelleme:
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        Esnaf ve kurye kavgası: 10 gözaltı

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde motokuryeler ile gıda satışı yapan işletme sahipleri arasında çıkan kavgada 5 kişi yaralandı. Güvenlik kameralarının yanı sıra çevredekiler tarafından cep telefonlarıyla kaydedilen kavganın ardından 10 kişi gözaltına alındı.

        ŞİKAYETLERDEN TARTIŞMA ÇIKTI

        DHA'daki habere göre olay; saat 01.30 sıralarında Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, müşterilerden siparişlerin geç ulaştığı yönünde gelen şikayetler nedeniyle işletme sahipleri ile çalıştıkları motokuryeler arasında tartışma çıktı.

        KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

        Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri tarafları güçlükle ayırırken, kavgada 5 motokurye hafif şekilde yaralandı.

        10 KİŞİ EMNİYETE GÖTÜRÜLDÜ

        Yaralılar tedavi edilmek üzere İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak taraflar arasındaki husumet hastanede de sürdü. Burada yeniden çıkan kavgaya polis ekipleri ve hastane güvenlik görevlileri müdahale ederek olayları kontrol altına aldı. Kavgaya karıştıkları belirlenen 5 motokurye ile 5 işveren gözaltına alınırken, toplam 10 kişi ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

        Öte yandan meydanda yaşanan kavga anları çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansırken, çevrede toplanan vatandaşlar da cep telefonları kaydetti. Görüntülerde tarafların birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırdığı, polis ekiplerinin ise tarafları ayırdığı görüldü.

        Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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