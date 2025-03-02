Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Coredon Alanyaspor Çaykur Rizespor - Alanyaspor: 3-1 - Çaykur Rizespor Haberleri

        Çaykur Rizespor - Alanyaspor: 3-1

        Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Çaykur Rizespor, konuk ettiği Corendon Alanyaspor'u 3-1 yendi

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 02.03.2025 - 15:52 Güncelleme: 02.03.2025 - 16:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        Rize'den altın değerinde 3 puan
        ABONE OL

        Trendyol Süper Lig'in 26. haftasındaki Çaykur Rizespor-Corendon Alanyaspor Rize'de karşı karşıya geldi. Alt sıralardan kurtulmayı hedefleyen iki takımın maçında ilk yarı golsüz tamamlandı.

        İkinci yarı 46. dakikada Ghezzal ile öne geçen Rizespor, 65. dakikada Sporar'ın attığı penaltı golüne engel olamadı ve durum 1-1'e geldi. 71. dakikada Sowe ile Rizespor tekrar öne geçti. 84. dakikada Ibrahim Olawoin ile farkı 2'ye çıkardı. Mücadeleyi Rizespor 3-1 kazandı.

        Bu sonuçla Rizespor 33 puanla 8. sıraya yükselirken Alanyaspor 31 puanla 11. sıraya geriledi.

        Stat: Çaykur Didi

        Hakemler: Ali Şansalan, Hüseyin Aylak, Cem Özbay

        Çaykur Rizespor: Tarık Çetin, Muhammet Taha Şahin, Samet Akaydin, Mocsi, Hojer, Alikulov (Dk. 72 Berkay Özcan), Olawoyin (Dk. 90+3 Mithat Pala), Ghezzal (Dk. 90+2 Abdülkadir Ömür), Varesanovic (Dk. 80 Buljubasic), Akintola (Dk. 73 Zeqiri), Sowe

        Corendon Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Fatih Aksoy, Aliti, Makouta, Yusuf Özdemir, Vilhena, Richard, Cordova, Janvier (Dk. 78 Efecan Karaca), Hwang, Sporar

        Goller: Dk. 46 Ghezzal, Dk. 71 Sowe, Dk. 85 Olawoyin (Çaykur Rizespor), Dk. 65 Sporar (Penaltıdan) (Corendon Alanyaspor)

        Sarı kartlar: Dk. 43 Olawoyin, Dk. 75 Mocsi (Çaykur Rizespor), Dk. 90+2 Fatih Aksoy (Corendon Alanyaspor)

        REKLAM

        MAÇTAN DAKİKALAR

        18. dakikada Olawoyin'in yerden pasında topla buluşan Varesanovic'in sol çaprazdan kaleye şutunda, kaleci Ertuğrul Taşkıran meşin yuvarlağı ayaklarıyla çeldi.

        29. dakikada Makouta'nın sağ kanattan ortasında ceza sahasında yükselen Hwang'ın kafa vuruşunda, top üstten auta çıktı.

        42. dakikada Olawoyin'in derinlemesine pasında ceza sahasında topla buluşan Varesanovic'in şutunda, defansa çarpan meşin yuvarlak kornere gitti.

        46. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Ceza yayı önünde topla buluşan Ghezzal'ın ayak içiyle kaleye gönderdiği meşin yuvarlak direğe çarpıp ağlarla buluştu: 1-0.

        65. dakikada Alanyaspor beraberliği sağladı. Çaykur Rizesporlu Varesanovic'in topa müdahalesinin ardından VAR sisteminden gelen uyarı üzerine maçın hakemi Ali Şansalan, pozisyonu saha kenarında izledi. Şansalan, Varesanovic'in topa eliyle müdahale ettiğini belirleyerek penaltı kararı verdi. Penaltıda topun başına geçen Sporar, takımına beraberliği getirdi: 1-1.

        71. dakikada Çaykur Rizespor yeniden öne geçti. Ghezzal'ın sağ kanattan arka direğe havadan gönderdiği topa ayak içiyle vuran Sowe, meşin yuvarlığı ağlarla buluşturdu: 2-1.

        85. dakikada ev sahibi ekip farkı 2'ye çıkardı. Berkay Özcan'ın pasında ceza sahasında topla buluşan Olawoyin'in yerden şutunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 3-1.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cem Köksal serbest bırakıldı
        Cem Köksal serbest bırakıldı
        Maçta heyecan sürüyor
        Maçta heyecan sürüyor
        İkinci Timur Cihantimur vakasında kaza görüntüsü ortaya çıktı!
        İkinci Timur Cihantimur vakasında kaza görüntüsü ortaya çıktı!
        Satın aldıkları evlerinden atılacaklar!
        Satın aldıkları evlerinden atılacaklar!
        Sahte içkiyi anlamanın teknolojik yolu
        Sahte içkiyi anlamanın teknolojik yolu
        2. Lig ve 3. Lig'de günün CANLI yayınlanan maçları
        2. Lig ve 3. Lig'de günün CANLI yayınlanan maçları
        İngiltere ve Fransa'dan savaşı bitirme planı
        İngiltere ve Fransa'dan savaşı bitirme planı
        Öldürdüğü iş insanının, başını ve kollarını kesip evi yaktı!
        Öldürdüğü iş insanının, başını ve kollarını kesip evi yaktı!
        Oruç tutarken enerjik kalmak için ne yapmalı?
        Oruç tutarken enerjik kalmak için ne yapmalı?
        Polat çifti serbest bırakıldı
        Polat çifti serbest bırakıldı
        Önce kalp masajı, 11 ay sonra da ameliyatla hayata bağladı
        Önce kalp masajı, 11 ay sonra da ameliyatla hayata bağladı
        Zelenskiy-Trump tartışmasına kim, ne dedi?
        Zelenskiy-Trump tartışmasına kim, ne dedi?
        Fenerbahçe'nin konuğu Antalyaspor
        Fenerbahçe'nin konuğu Antalyaspor
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Egemen Akkol
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Egemen Akkol
        Trump: ABD'ye gelen göçmen sayısı en düşük seviyede
        Trump: ABD'ye gelen göçmen sayısı en düşük seviyede
        "Kemal Sunal sayesinde beni sevdiler"
        "Kemal Sunal sayesinde beni sevdiler"
        İşte en çok kazanan oyuncular
        İşte en çok kazanan oyuncular
        Böyle bir seviye görülmedi
        Böyle bir seviye görülmedi
        Hangi yiyecekler orucu zorlaştırır?
        Hangi yiyecekler orucu zorlaştırır?
        "Dünyanın En İyi Turizm Köyü"nde yıkım kararı
        "Dünyanın En İyi Turizm Köyü"nde yıkım kararı