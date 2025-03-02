Çaykur Rizespor - Alanyaspor: 3-1
Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Çaykur Rizespor, konuk ettiği Corendon Alanyaspor'u 3-1 yendi
Trendyol Süper Lig'in 26. haftasındaki Çaykur Rizespor-Corendon Alanyaspor Rize'de karşı karşıya geldi. Alt sıralardan kurtulmayı hedefleyen iki takımın maçında ilk yarı golsüz tamamlandı.
İkinci yarı 46. dakikada Ghezzal ile öne geçen Rizespor, 65. dakikada Sporar'ın attığı penaltı golüne engel olamadı ve durum 1-1'e geldi. 71. dakikada Sowe ile Rizespor tekrar öne geçti. 84. dakikada Ibrahim Olawoin ile farkı 2'ye çıkardı. Mücadeleyi Rizespor 3-1 kazandı.
Bu sonuçla Rizespor 33 puanla 8. sıraya yükselirken Alanyaspor 31 puanla 11. sıraya geriledi.
Stat: Çaykur Didi
Hakemler: Ali Şansalan, Hüseyin Aylak, Cem Özbay
Çaykur Rizespor: Tarık Çetin, Muhammet Taha Şahin, Samet Akaydin, Mocsi, Hojer, Alikulov (Dk. 72 Berkay Özcan), Olawoyin (Dk. 90+3 Mithat Pala), Ghezzal (Dk. 90+2 Abdülkadir Ömür), Varesanovic (Dk. 80 Buljubasic), Akintola (Dk. 73 Zeqiri), Sowe
Corendon Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Fatih Aksoy, Aliti, Makouta, Yusuf Özdemir, Vilhena, Richard, Cordova, Janvier (Dk. 78 Efecan Karaca), Hwang, Sporar
Goller: Dk. 46 Ghezzal, Dk. 71 Sowe, Dk. 85 Olawoyin (Çaykur Rizespor), Dk. 65 Sporar (Penaltıdan) (Corendon Alanyaspor)
Sarı kartlar: Dk. 43 Olawoyin, Dk. 75 Mocsi (Çaykur Rizespor), Dk. 90+2 Fatih Aksoy (Corendon Alanyaspor)
MAÇTAN DAKİKALAR
18. dakikada Olawoyin'in yerden pasında topla buluşan Varesanovic'in sol çaprazdan kaleye şutunda, kaleci Ertuğrul Taşkıran meşin yuvarlağı ayaklarıyla çeldi.
29. dakikada Makouta'nın sağ kanattan ortasında ceza sahasında yükselen Hwang'ın kafa vuruşunda, top üstten auta çıktı.
42. dakikada Olawoyin'in derinlemesine pasında ceza sahasında topla buluşan Varesanovic'in şutunda, defansa çarpan meşin yuvarlak kornere gitti.
46. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Ceza yayı önünde topla buluşan Ghezzal'ın ayak içiyle kaleye gönderdiği meşin yuvarlak direğe çarpıp ağlarla buluştu: 1-0.
65. dakikada Alanyaspor beraberliği sağladı. Çaykur Rizesporlu Varesanovic'in topa müdahalesinin ardından VAR sisteminden gelen uyarı üzerine maçın hakemi Ali Şansalan, pozisyonu saha kenarında izledi. Şansalan, Varesanovic'in topa eliyle müdahale ettiğini belirleyerek penaltı kararı verdi. Penaltıda topun başına geçen Sporar, takımına beraberliği getirdi: 1-1.
71. dakikada Çaykur Rizespor yeniden öne geçti. Ghezzal'ın sağ kanattan arka direğe havadan gönderdiği topa ayak içiyle vuran Sowe, meşin yuvarlığı ağlarla buluşturdu: 2-1.
85. dakikada ev sahibi ekip farkı 2'ye çıkardı. Berkay Özcan'ın pasında ceza sahasında topla buluşan Olawoyin'in yerden şutunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 3-1.