Bugün Ne Oldu? 22 Haziran 2026 haberleri: "İran nükleer denetimlere onay verdi", CHP'de olağan kurultay süreci eylülde başlayacak, Üniversitelerde yeni dönem

Günün öne çıkan haberlerini Helin Genç "Bugün Ne Oldu?"da anlatıyor."İRAN NÜKLEER DENETİMLERE ONAY VERDİ"Tüm dünyada ABD-İran müzakereleri ve açıklamalar yakından takip ediliyor. Bugün ABD Başkanı Trump, İran'ın en üst düzeyde nükleer denetimlere tamamen ve kesinlikle onay verdiğini, Hürmüz Boğazı'n... Daha Fazla Göster Günün öne çıkan haberlerini Helin Genç "Bugün Ne Oldu?"da anlatıyor."İRAN NÜKLEER DENETİMLERE ONAY VERDİ"Tüm dünyada ABD-İran müzakereleri ve açıklamalar yakından takip ediliyor. Bugün ABD Başkanı Trump, İran'ın en üst düzeyde nükleer denetimlere tamamen ve kesinlikle onay verdiğini, Hürmüz Boğazı'nın açık olduğunu ve görüşmelerin çok iyi gittiğini belirterek, "Bu şartların ardından ben de deniz ablukasını kaldırıyorum" açıklamasını yaptı. CHP'DE OLAĞAN KURULTAY SÜRECİ EYLÜLDE BAŞLAYACAKTürkiye'de ise siyaset gündemi yoğundu. Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında, CHP Genel Merkezi'nde önce MYK, ardından da Parti Meclisi toplantısı yapıldı. Toplantının ardından açıklama yapan Müslim Sarı olağan kurultay sürecinin eylül ayında başlayacağını duyurdu. CHP'DE ANTALYA VE KAYSERİ İL BAŞKANLARI GÖREVDEN ALINDIAyrıca Antalya İl Başkanı Nail Kamacı'nın ve Kayseri İl Başkanı Ufuk Ozan Gözbaşı'nın görevden alındığı bildirildi. CHP'de 25 Haziran Perşembe günü Yüksek Disiplin Kurulu'nun toplanacağı, gündemde ihraç kararlarının yer alacağı bildirildi.DEMİRTAŞ'TAN, KILIÇDAROĞLU ZİYARETİNE RETÖte yandan dokunulmazlık tartışmaları sonrası Kılıçdaroğlu'nun Selahattin Demirtaş'ı ziyaret edeceği duyurulmuştu. Demirtaş'ın söz konusu ziyareti kabul etmeyeceği belirtildi.ÖZEL: "KEMAL BEY'E TARİHİ ÇAĞRIDA BULUNUYORUM"Bugün Özgür Özel, CHP'nin grup toplantısında konuştu. Ve "Bu ayıptan derhal kurtulmak gerekir. Bunu bir tarihi çağrı olarak söylüyorum. 2 milyon üyemiz adına, milletimiz adına, sokağın inancıyla, Kemal Bey'e tarihi kararı almasını, partiyi ve ülkeyi bu cenderenin içinde daha fazla tutmamaya davet ediyorum" sözleriyle Kemal Kılıçdaroğlu'na Kurultay çağrısında bulundu.BAHÇELİ: AVRUPA İSTİKAMET ÇİZEMEZMHP lideri Devlet Bahçeli de partisinin Meclis grup toplantısında konuştu. Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye Raporu'na tepki gösterek, "Avrupa istikamet çizemez. Türkiye Cumhuriyeti dış aktörlerin tehdit ve terbiye imalarıyla hizaya getirilemez. Türk yargısı Brüksel raporuna göre karar vermez." dedi.9 İLDE VERGİ KAÇAKÇILIĞI OPERASYONUÖte yandan İstanbul merkezli 9 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, akaryakıt sektöründe faaliyet gösteren bir şirket yapılanması üzerinden yıllık yaklaşık 350 ila 400 bin ton LPG ithalatı gerçekleştirildiği, ÖTV ve KDV yükümlülüklerinin sahte fatura ve hayali ihracat işlemleriyle bertaraf edilmeye çalışıldığı tespit edildi. 27 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında 6 şirkete el konulurken, 10 şirkete de kayyum atandı.ÜNİVERSİTELERDE YENİ DÖNEMSırada üniversite öğrencilerini ilgilendiren bir haber var. YÖK'ten yapılan açıklamaya göre, üniversite dışındaki eğitimler artık transkripte girecek ve krediye dönüşecek. Üniversite dışında kazanılan bilgi, beceri ve sertifikaların ilk kez resmi akademik sisteme dahil edilmesini sağlayacak "Mikro Yeterlilikler Çerçevesi"ne ilişkin usul ve esaslar yayımlandı. Uygulama gelecek yıl başlıyor. LİONEL MESSİ DÜNYA KUPALARI TARİHİNE GEÇTİDünya kupasına yıldızlar damgasını vuruyor. Arjantin'in kupadaki 5 golünün tamamına imza atan Messi, toplam 18 golle dünya kupası tarihinin en golcü futbolcusu oldu. Fransa'da gollerini sürdüren Mbappe de toplam gol sayısını 16'ya yükseltti. Daha Az Göster