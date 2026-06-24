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        Haberler Gündem Politika SON DAKİKA! CHP’den istifa eden Nimet Özdemir AK Parti'ye katıldı - Son dakika haberleri | Son dakika haberleri

        CHP’den istifa eden Nimet Özdemir AK Parti'ye katıldı

        CHP'den istifa eden İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir, Ak Parti Grup Toplantısı'na katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan grup toplantısının ardından Özdemir'e rozetini taktı

        Kaynak
        Habertürk / İHA
        Giriş: 24 Haziran 2026 - 13:16 Güncelleme:
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        Nimet Özdemir AK Parti'ye katıldı

        CHP’den istifa eden İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir AK Parti'ye katıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, grup toplantısı sonrası partiye katılan Özdemir’e rozet taktı.

        CHP’den istifa eden İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir, AK Parti Grup Toplantısı’na katıldı. Özdemir’e grup toplantısına gelirken AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin eşlik etti.

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, toplantı sonrası Özdemir’e parti rozetini taktı.

        "MİSYONUMA DEVAM EDECEĞİM"

        Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Özdemir, "Sokaktaki canlılarımıza daha çok hizmet edip, refahlarını ve mutluluklarını sağlamak için daha çok çalışacağıma emin olabilirsiniz. Aynı Nimet’im, değişen bir şey yok. Aynı misyonuma devam edeceğim" dedi.

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