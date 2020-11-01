Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Samsun-Sivas Demir Yolu Hattı Modernizasyonunun Tamamlanması Töreni'nde konuştu.
İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından önemli satır başları:
-Türkiye'yi yüksek hızlı tren (YHT) teknolojisiyle tanıştırarak toplam 1213 kilometre uzunluğunda yeni hattı hizmete sunduk.
-YHT işletmesinde dünyada 8. Avrupa'da 6. ülke konumundayız
-Yük ve yolcu taşımacılığının bir arada yapılacağı hızlı tren hatları inşa ediyoruz.
-Ülkemizin demiryolu altyapısının tamamını yeniledik.
-Son 18 yılda yenilediğimiz demiryolu hatlarının uzunluğu 11 bin 590 kilometreye ulaştı.
-Anadolu bir baştan diğer başa demir ağlarla gerçek manada bizim dönemimizde örülmüştür.
153 MİLYON EURO'SU AB FONLARINDAN KARŞILANDI
-Bugün açılışını yaptığımız Samsun-Sivas rehabilitasyon projesi Türkiye'nin en büyük demiryolu modernizasyon yatırımıdır.
-Toplam tutarı 350 milyon Euro'yu bulan bu yatırımın 153 milyon Euro'luk kısmı Avrupa Birliği hibe fonlarından karşılanmıştır.
-(Samsun-Sivas Demir Yolu) Ticari olarak Karadeniz'i Anadolu'ya açan bu demir yolu hattı, lojistik taşımacılığa yeni bir ivme kazandıracaktır.
-Bu yatırım Samsun'un bölgesel merkez konumunu güçlendirirken hat üzerinde yaşayan vatandaşlarımıza da ekonomik ve ticari fırsatlar sunacak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının ardından modernizasyonu tamamlanan hatta Sivas'tan ilk tren yola çıktı.
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