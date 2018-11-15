Fenerbahçe'de sıcak gelişme! Sezona Phillip Cocu yönetiminde başlayan Fenerbahçe, Hollandalı çalıştırıcının görevine Ankaragücü mağlubiyeti sonrasında son vermişti. Sarı-lacivertliler son iki haftadaki maçlara Cocu'nun yardımcısı Erwin Koeman ile çıkmış ve teknik direktör konusu belirsiz kalmıştı. Fenerbahçe'nin sportif direktörü Damien Comolli, FB TV'de yaptığı açıklamada Koeman ile yola devam etmek istediklerini dile getirdi.

Fransız sportif direktör şunları söyledi:

"Son 3 maçımıza baktığımızda, takımda devamlılık ve tutarlılık görüyoruz. Bazı maçlarda iyi performans göstermiştik ama bunun devamlılığı yoktu. 1 maç iyi, 1 maç kötü olabiliyorduk. Son 3 maçta ise takım içinde devamlılık vardı. Erwin Koeman'la net bir şekilde konuştuk. Takımı yönetmesini istediğimiz kişinin kendisi olduğunu, doğru kişinin o olduğunu söyledik. Performansı ve yaklaşımı pozitifti. Devam etmek istediğimiz isim o."

Teknik direktör Phillip Cocu'nun görevden alınmasıyla takımın başına geçen yardımcı antrenör Koeman yönetiminde Fenerbahçe, 3 resmi maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik almıştı.

OYUNCULARI ALKIŞLAMAMA KONUSUNA AÇIKLIK GETİRDİ

Aytemiz Alanyaspor maçındaki görüntüyle ilgili de konuşan Comolli, "Oyuncuları alkışlamama konusuna gelirsek, ben oyuncularımı ödüllendirmek istiyorsam bunu özel şekilde yapmak isterim. Aynı şekilde kötü oynadıklarında da. Tebriklik bir durum olursa, bunu yüz yüze yapmayı tercih ederim. Maç sırasında tamamen sahaya odaklanırım. Çalıştığım diğer takımlarda da bu şekilde oldu. Beşiktaş maçından sonra bir arkadaşım atmosferin harika olduğunu söylemişti ama ben atmosferi hatırlamıyordum." ifadelerini kullandı.

MATHIEU VALBUENA'NIN PERFORMANSINA YORUM:

"TEK KELİME: İNANILMAZ"

Koeman yönetiminde son 3 maçta 5'i doğrudan 6 gole katkıda bulunan Mathieu Valbuena'ya övgüler dizen Comolli, "Valbuena için söyleyebileceğim tek kelime: İnanılmaz. Hocamız Koeman, defansif olarak ondan bazı şeyler istemişti. Bunları da gerçekleştirdi. Kendisini çok iyi hissediyor. Onu böyle görmek çok güzel" dedi.

BARIŞ ALICI NEDEN OYNAMIYOR?

"BUNU KOEMAN'A SORMALISINIZ"

Bu sezon başında Altınordu'dan transfer edilen, sezonun ilk maçlarında forma şansı bulan sonrasında ise süre alamayan Barış Alıcı'yla ilgili de konuşan Comolli, "Takımın teknik direktörü ben değilim. Bunu Erwin'e sormalısınız. Barış'ın durumu şöyle. Barış Alıcı sezon başında iyi başladı. Ama onun şöyle bir durumu var, kötü sonuçlarla birlikte özgüveni düştü. Böyle durumlarda oyuncunun kötü etkilenmesini engellemek lazım. Eminim ki Erwin Koeman ona yakın zaman içinde süre verecektir. Barış da kendi durumunu biliyor. Son iki maçta oyuna girmeye çok yaklaştı. O anlarda gelişen şartlar onun oyuna alınmamasına neden oldu" yorumunda bulundu.

YİĞİTHAN, BERKE ÖZER NE DURUMDA?

Kadrodaki diğer oyuncuların durumunu da değerlendiren Comoll, "Yiğithan da aynı zamanda teknik, taktik ve fizik anlamda gelişiyor. Ona da kesinlikle inanıyoruz. Berke gösterdiği gelişim inanılmaz çabuk, idmanlarda yaptığı kurtarışlar nefes kesici oluyor. Çalışma etiği ve gelişimi gerçekten inanılmaz. İdmanlarda bazen akılalmaz kurtarışlar yapıyor. Kendisi gelecek hafta U19 Milli Takımı'yla Antalya'da sahaya çıkacak. Ben de o maçı tribünden takip edeceğim." ifadelerini kullandı.

SAKATLIKLARLA İLGİLİ DE AÇIKLAMA YAPTI

"EKİCİ'NİN DÖNÜŞÜ YAKIN, TOLGA ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA. ALPER VE ŞENER'İN İSE ZAMAN ALACAK"

Takımdaki sakat oyuncuların durumunu da değerlendiren Comolli, "Mehmet Ekici sahalara dönmeye yakın. Ona 'Milli maç arasında takıma katılacaksın' dedim. Alper ve Şener'in sakatlığı zaman alacak. Tolga Ciğerci için MR testi yapıldı. Kemikteki morarma düştü. Önümüzdeki hafta takıma katılır diye düşünüyorum" yorumunu yaptı.

VOLKAN DEMİREL VE KADRO DIŞILARLA İLGİLİ AÇIKLAMA!

Kadro dışı bırakılan oyuncularla ilgili de konuşan Comolli, "Volkan Demirel hakkında söyleyebileceğim fazla bir şey yok. Başkanımızın konuşmasından beri pek bir gelişme yok. Diğer futbolcular Ocak transfer dönemini bekliyor. Ozan Tufan oynamak istiyor. Kendisi çok yetenekli. Ama kariyerinin devamı kendi elinde. Ozan'a potansiyelini göstermesi için elimden geleni yapacağımı defalarca söyledim" dedi.

DEVRE ARASINDA TRANSFER YAPILACAK MI?

Devre arası transfer dönemine ilişkin açıklamalar da yapan Comolli şunları söyledi:

"Ocak ayı transfer dönemi zordur. Yetenekli oyuncular ocak ayında uygun olmazlar. Ama takipteyiz, işimize gelen fırsat olursa değerlendiririz. Dikkat etmemiz gereken FFP kuralları da var. Ocak ayı, transfer için verimli bir dönem değil. Takımdan ayrılmak isteyen oyuncularımız var onları da değerlendireceğiz."

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