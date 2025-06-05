Son dakika deprem haberi: Akdeniz ve Ege'de 4'lük iki deprem!

Son dakika deprem haberi: Akdeniz ve Ege'de 4'lük iki deprem!

Akdeniz ve Ege'de 4'lük iki deprem! AFAD, Antalya'nın Gazipaşa ilçesi Akdeniz açıklarında saat 07.32'de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini paylaştı. Antalya'da yaşanan depremden 45 dakika sonra yaptığı AFAD tarafından yapılan ikinci açıklamada ise Ege Denizi'nde Çanakkale Gökçeada açıklarında saat 08.18'de, 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi

Anadolu Ajansı Giriş: 05.06.2025 - 07:45 Güncelleme: 05.06.2025 - 09:24 facebook

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