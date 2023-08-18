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        Haberler Gündem SON DAKİKA DEPREM! Hatay ve Kahramanmaraş peş peşe sallandı! AFAD ve Kandilli Rasathanesi 18 Ağustos 2023 Perşembe son depremler listesi

        Hatay ve Kahramanmaraş'ta peş peşe deprem! İşte 17 Ağustos son depremler

        AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileri ile son dakika depremler listesi sorgulamaları yurt genelinde devam eden sarsıntılar nedeniyle hız kazandı. Hatay ve Kahramanmaraş'ta meydana gelen sarsıntılar sonrasında bölgede yaşanan depremleri AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileri ile haberimizde paylaştık. İşte 17 Ağustos Perşembe günü yaşanan depremler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.08.2023 - 00:27
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        Son dakika deprem listesi... Yaşanan son depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile anlık olarak paylaşılıyor. Yurt genelinde hem artçı hem de bağımsız sarsıntılar meydana gelmeye devam ediyor. Meydana gelen sarsıntılar ile 17 Ağustos Perşembe son dakika depremler listesini haberimizde derledik. İşte detaylar...

        SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

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        HATAY VE KAHRAMANARAŞ'TA PEŞ PEŞE DEPREM!

        Kahramanmaraş Göksun'da saat 09.45'te 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

        Hatay Kırıkhan'da 10.09'da 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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        SON DEPREMLER LİSTESİ GÜNCELLENİYOR

        Kandilli Rasathanesi ve AFAD son dakika deprem haberlerini canlı olarak paylaşıyor.

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        AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
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