Hatay ve Kahramanmaraş'ta peş peşe deprem! İşte 17 Ağustos son depremler
AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileri ile son dakika depremler listesi sorgulamaları yurt genelinde devam eden sarsıntılar nedeniyle hız kazandı. Hatay ve Kahramanmaraş'ta meydana gelen sarsıntılar sonrasında bölgede yaşanan depremleri AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileri ile haberimizde paylaştık. İşte 17 Ağustos Perşembe günü yaşanan depremler...
Son dakika deprem listesi... Yaşanan son depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile anlık olarak paylaşılıyor. Yurt genelinde hem artçı hem de bağımsız sarsıntılar meydana gelmeye devam ediyor. Meydana gelen sarsıntılar ile 17 Ağustos Perşembe son dakika depremler listesini haberimizde derledik. İşte detaylar...
HATAY VE KAHRAMANARAŞ'TA PEŞ PEŞE DEPREM!
Kahramanmaraş Göksun'da saat 09.45'te 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Hatay Kırıkhan'da 10.09'da 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
SON DEPREMLER LİSTESİ GÜNCELLENİYOR
Kandilli Rasathanesi ve AFAD son dakika deprem haberlerini canlı olarak paylaşıyor.