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Doğru Parti'den CHP lideri Kılıçdaroğlu'na ziyaret

Doğru Parti lideri Rifat Serdaroğlu, Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti

Son dakika: Doğru Parti'den CHP lideri Kılıçdaroğlu'na ziyaret
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AA

Doğru Parti Genel Başkanı Rifat Serdaroğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti.

CHP Genel Merkezi'nde yaklaşık 45 dakika süren görüşmenin ardından Serdaroğlu ve Kılıçdaroğlu açıklama yaptı.

Serdaroğlu ile Türkiye'nin sorunlarını masaya yatırdıklarını dile getiren CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "Deprem olayını ve yaşadığımız deprem felaketinde yaraların nasıl sarılacağı konusunda, neler yapmamız gerektiği konusunda karşılıklı düşüncelerimizi aktardık. Ziyareti için kendisine ve arkadaşlarına teşekkür ederim." dedi.

"KENDİLERİNİ TEBRİKE GİDEN İLK BİZ OLACAĞIZ"

Doğru Parti Genel Başkanı Rifat Serdaroğlu da Türkiye'nin tarihi bir seçime gittiğini belirterek, seçim şartlarının iktidar tarafından karışık hale getirildiğini öne sürdü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 3'üncü kez bu göreve aday olamayacağını savunan ve bu nedenle YSK'ye itirazda bulunduklarını kaydeden Serdaroğlu, "İnşallah YSK, anayasayı ihlal suçu işlemez." ifadelerini kullandı.

Serdaroğlu, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığını destekleyeceklerini bildirerek, "Kendilerini tebrike giden ilk biz olacağız." dedi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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